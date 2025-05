Lesedauer: ca. 3 Minuten

Zum zweiten Mal seit 1996 gewinnt Luleå Hockey die schwedische Meisterschaft. Mit einem 5:2-Heimsieg (2:1, 1:0, 2:1) im sechsten Finalspiel sicherten sich die Nordschweden gegen Hauptrundensieger Brynäs IF die Goldmedaille.

Im Finale standen sich die beiden besten Teams der diesjährigen SHL-Saison gegenüber: Aufsteiger und Überraschungshauptrundensieger Brynäs IF traf auf den Tabellenzweiten Luleå Hockey. Zwei Schwergewichte. Goliath gegen Goliath. Mehr Finale geht nicht.

Auch die Ausgangslage am Nachmittag des 1. Mai war klar. Mit einem Heimsieg würde sich Luleå vor heimischer Kulisse zum Meister krönen. Bei einem Auswärtssieg von Brynäs ginge die Finalserie für ein entscheidendes Spiel sieben zurück nach Gävle, in dem der Aufsteiger weiter von der perfekten Cinderella-Story träumen konnte - vom Liganeuling zum Meister.

Das Happy End blieb dem Aufsteiger jedoch verwehrt. Stattdessen endete in Luleå eine 29 Jahre - oder genauer gesagt 10.617 Tage - andauernde Wartezeit. Dabei begann die Partie zunächst vielversprechend für die Gäste.

Luleå reagiert meisterlich auf schnelle Gästeführung

Brynäs-Kapitän Johan Larsson brachte sein Team in der 8. Spielminute in Führung und sorgte damit für kurzzeitige Stille in der feierbereiten Coop Norrbotten Arena. Doch die Hausherren reagierten schnell. Binnen drei Minuten drehten Pontus Andreasson und Marcus Hardegård das Spiel zugunsten von Luleå und versetzten die zuvor verstummte Arena wieder in Ekstase.

Früh im zweiten Drittel erhielt Luleå eine Überzahlmöglichkeit. Das nächste Tor fiel aber bei fünf gegen fünf, der Kanadier und ehemalige Adler Mannheim-Stürmer Brendan Shinnimin erhöhte auf 3:1.

Im dritten Drittel trat dann mit Brian O’Neill ein weiterer Nordamerikaner ins Rampenlicht. Bereits nach 43 Sekunden erzielte der 36-Jährige das 4:1 und legte wenig später das 5:1 nach. Durch den Doppelschlag des US-Amerikaners war der Sieg für Luleå endgültig besiegelt. Das 5:2 durch Theo Lindstein war lediglich Ergebniskosmetik.

Zuschauer stürmen nach Schlusspfiff aufs Eis

Nach der Schlusssirene kannte der Jubel weder bei den Spielern noch bei den Fans keine Grenzen mehr. Das Publikum stürmte das Eis und feierte ausgelassen mit seinen Helden. Traditionell in Schweden setzten sich die Luleå-Spieler die goldenen Helme des frischgebackenen Meisters auf.

„Unglaubliche Freude und Erleichterung“, sagte Luleås Linus Omark gegenüber TV4. „Einfach fantastisch. Wir haben das ganze Jahr über hart gearbeitet. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Niemand hat an uns geglaubt, aber wir haben uns still und leise durchgebissen“, so Omark weiter.

Die Eisfläche war dicht gefüllt mit Fans, was die Goldzeremonie zunächst verzögerte. Nachdem die Spieler ausgiebig mit dem Publikum gefeiert hatten, war es schließlich Omark, der das Wort ergriff und für Ruhe sorgte, damit die Zeremonie auf dem Eis stattfinden konnte.

Die Brynäs-Spieler hingegen konnten nur mühsam das Eis verlassen. „Das ist eben die Sache mit der Sicherheit. Sie tun ihr Bestes, um die Leute vom Eis fernzuhalten, das verstehe ich. Aber man rennt hier fast um sein Leben“, sagte Brynäs-Trainer Niklas Gällstedt und ergänzte: „Ich wollte sicherstellen, dass niemand draußen zurückbleibt und dass alle Spieler in die Kabine kommen.“

Die Silbermedaillen konnten sie nicht wie geplant auf dem Eis entgegennehmen, doch das hatten sie bereits erwartet. „Das ist schade. Aber das sind Fans, die sich danach gesehnt haben, mit ihrem Team zu feiern. Ich verstehe, dass es Diskussionen über die Sicherheit gab. Es ist, wie es ist“, brachte Gällstedt seine Enttäuschung über die ausgebliebene Ehrung auf dem Eis zum Ausdruck.

Bei beiden Meistertiteln maßgeblich beteiligt

Luleå-Coach Thomas Berglund, der bereits 1996 als Schlüsselspieler beim ersten Meistertitel des Vereins auf dem Eis stand, feierte nun seinen Triumph auch als Coach. „Es wurde Zeit. Es war eine Reise mit diesem Team. Nicht immer geradeaus, aber wir haben die Spiele gewonnen. Es fühlt sich einfach großartig an“, so Berglund. „Wir haben eine starke Mannschaft, großartiges Spielermaterial. Es ist einfach überragend.“

Der im nahegelegenen Piteå geborene Berglund trug das Trikot von Luleå stolze 17 Spielzeiten lang. Von 1988 – 2005 sammelte er 102 Tore und 455 Scorerpunkte in 669 Hauptrundenspiele sowie 12 Tore und 55 Punkte in 105 Playoff-Einsätzen. Seit 2014 steht er nun an der Bande – und hat sich mit dem zweiten Meistertitel endgültig ein Denkmal gesetzt.



