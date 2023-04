Lesedauer: ca. 1 Minute

​Diese Nachricht löste im November eine Schockwelle im deutschen Eishockey aus: Bundestrainer Toni Söderholm verlässt den DEB, um Coach des SC Bern in der Schweizer National League zu werden. Nun ist dieses Kapitel für den Finnen ebenfalls wieder beendet.

Sein Vertrag beim SCB lief noch eine weitere Saison, dennoch trennten sich beide Seiten nun. „Im Rahmen der Saison-Abschluss-Gespräche sind beide Seiten zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird“, heißt es in der sehr übersichtlichen Meldung des Clubs. Bern hatte in der Hauptrunde den achten Platz in der NL belegt, gewann die Pre-Play-offs gegen den EHC Kloten mit 2:1 Siegen, scheiterte dann aber im Viertelfinale am EHC Biel (2:4 nach Siegen).



Söderholm hatte das Amt des deutschen Bundestrainers am 1. Januar 2019 übernommen und wurde Nachfolger von Marco Sturm. Er hatte die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortgeführt. Zuvor hatte er den Oberligisten SC Riessersee gecoacht.