​Rögle BK musste am Samstagnachmittag eine bittere Finalpleite hinnehmen. Der Klub verlor mit dem deutschen Verteidiger Moritz Seider 2:3 nach Verlängerung gegen die Växjö Lakers. Diese führen in der Best of Seven-Serie nun mit 3:1 in den SHL-Finals. Nur noch einen Sieg ist Växjö von der schwedischen Meisterschaft entfernt. RBK steht am kommenden Montag unter Zugzwang.

Es war ein wichtiges Spiel in dieser Finalserie: „Matchpuck“ oder Ausgleich? Es konnte knapper kaum sein. Nach dem ersten Drittel führten die Gäste aus Växjö durch Brendan Gaunce (12.). Im zweiten Abschnitt drehten Anton Bengtsson (21.) und Niklas Hansson (33./im Powerplay) die Partie zugunsten des Teams aus Ängelholm. In Periode drei glich Richard Gynge (46.) zum 2:2 aus. Die Lakers waren die offensiv aktivere Mannschaft – 28:21 Schüsse und nicht unverdient sorgte Puntus Holmberg nach exakt einer Minute in der Overtime für die Entscheidung.

Moritz Seider hatte mit fast 23 Minuten die längste Eiszeit aller Feldspieler. Dabei stand er bei zwei Gegentreffern auf dem Eis. Do or die heißt es in Spiel fünf für Rögle BK und den Deutschen. Am kommenden Montagabend treten die Teams in der Vida Arena gegeneinander an. Växjö kann nach 2015 und 2018 zum dritten Mal schwedischer Meister werden.