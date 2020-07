Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Russen Pavel Datsyuk in die NHL ist dahin. Der 41-jährige verlängerte seinen Vertrag bei seinem aktuellen Verein Automobilist Jekaterinenburg um ein Jahr.

Diese Woche wurde bekannt, dass Pavel Datsyuk eine weitere Saison für Automobilist Jekaterinenburg in der KHL auflaufen wird. Datsyuk beendete 2016 seine NHL-Karriere nach 14 Jahren bei den Detroit Red Wings, in denen er 953 Spiele bestritt und dabei 918 Scorerpunkte (314 Tore, 604 Vorlagen) erzielte. Seit der Saison 2016-17 absolvierte der Russe drei Spielzeiten für SKA St. Petersburg, bevor er in seine Geburtsstadt und seinem aktuellen Verein Automobilist Jekaterinenburg wechselte, wo er zuletzt in 43 Partien 22 Scorerpunkte (5 Tore, 17 Vorlagen) sammelte. Mit den Detroit Red Wings gewann der Flügelstürmer zweimal den Stanley Cup und holte mit der russischen Nationalmannschaft eine Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Winterspielen gewann er eine Bronzemedaille und 2018 die Goldmedaille unter neutraler Flagge im Finale gegen die deutsche Nationalmannschaft. Mit diesem Titelgewinn wurde er 2018 in den elitären Triple Gold Club (Gewinn des Stanley Cups, Gold bei Olympia und WM-Gold) aufgenommen.