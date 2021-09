Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Rahmen des laufenden IIHF-Kongresses in St. Petersburg (Russland) wurde der Spielplan der Olympischen Spiele 2022 in Peking veröffentlicht.

Die Herren-Nationalmannschaft tritt in der Vorrunden Gruppe A gegen Gastgeber China, Kanada und die USA an. Der olympische Eishockey-Wettbewerb wird in zwei Eishockey-Arenen der chinesischen Hauptstadt ausgetragen – dem National Indoor Stadium und dem Wukesong Sport Center.



Die Partien der deutschen Herren-Nationalmannschaft / Vorrunde Gruppe A:

10.02.2022 | 21:10 (14:10 dt. Zeit) | Kanada – Deutschland |Wukesong Sport Center

12.02.2022 | 16:40 (09:40 dt. Zeit) | Deutschland – China |National Indoor Stadium

13.02.20221|21:10 (14:10 dt. Zeit) | USA – Deutschland | Wukesong Sport Center