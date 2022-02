Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im ersten Eishockey-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen China – in der DEB-Variante, die DDR hat Partien gegen die Volksrepublik absolviert – hat sich das Team von Trainer Toni Söderholm nicht mit Ruhm bekleckert. Im zweiten Spiel des olympischen Eishockey-Turniers in Peking verbuchten die Deutschen einen 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)-Arbeitssieg.

Zwar spielen die Gastgeber mit einer „internationalen KHL-Auswahl“, die auf dem Team Kunlun Red Star basiert, dennoch gingen die Deutschen freilich als klarer Favorit in die Partie. Dennoch dauerte es bis zur 14. Minute, ehe Marcel Brandt das DEB-Team in Führung brachte. Korbinian Holzer sorgte mit einen Handgelenkschuss von der blauen Linie für das 2:0 (17.). Als Dominik Kahun auf 3:0 erhöhte (25.), schien die Partie halbwegs in den geplanten Bahnen zu verlaufen. Doch nach einem Pfostentreffer in der 38. Minute deutete sich an, dass die Gastgeber sich nicht kampflos ergeben wollten. Und tatsächlich traf Shuai Fu 45 Sekunden vor der zweiten Pause, als er einen Rebound verwertete. Richtig kniffelig wurde es elf Minuten vor dem Ende, als Taile Wang ein Powerplay zum 2:3-Anschluss nutzte. Und tatsächlich hatte das chinesische Team noch weitere Gelegenheiten. Die Gastgeber nahmen in der Schlussminute ihren Goalie vom Eis, doch das Söderholm-Team brachte den Sieg über die Zeit.



Am Sonntag (14.10 Uhr, deutsche Zeit) endet die Vorrunde für die deutsche Mannschaft mit der Partie gegen die USA, die China mit 8:0 und Kanada mit 4:2 besiegt haben.