Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deutsche Eishockey-Bund ist am Freitag über die Gruppeneinteilung für die OIympischen Winterspiele 2022 in Peking informiert worden. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm wird als derzeitiger Weltranglistensiebter in die Gruppe A einsortiert. Die DEB-Auswahl trifft demzufolge auf den aktuellen Weltranglistenersten Kanada, den -sechsten USA und Olympia-Gastgeber China.

Die Weltranglistenpunkte für die ausgefallene WM 2020 in der Schweiz wurden auf Basis der für das Turnier geplanten Setzliste verteilt.



Damit wird es in China zu einer Premiere kommen: Bislang hat eine west- oder gesamtdeutsche Mannschaft noch nie gegen China gespielt. Die DDR bestritt zwei B-WM- sowie vier Freundschaftsspiele gegen China und gewann in allen sechs Fällen.

In der Gruppe B spielen Russland, Tschechien, die Schweiz und ein Qualifikant gegeneinander; die Gruppe C bilden Finnland, Schweden und zwei Qualifikanten.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft von Bundestrainer Christian Künast ist laut der Mitteilung des Eishockey-Weltverbandes IIHF zum Gastgeber eines Olympia-Qualifikationsturniers erklärt worden. Basis dafür ist ebenfalls die aktuelle Weltrangliste, in der das Frauenteam auf Platz acht geführt wird. Das Turnier soll vom 11. bis 14. Februar 2021 ausgetragen werden, als Spielort ist Füssen geplant. Direkt für Olympia qualifiziert sind bei den Frauen die sechs besten Teams der Weltrangliste und der Gastgeber.

DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel …

… zur Gruppenzuteilung des Männer-Nationalteams: „Wir haben in Peking eine starke Gruppe zu spielen mit den beiden nordamerikanischen Mannschaften und dem Gastgeberland. Wir sind überzeugt, dass wir alle Chancen haben. Wir wissen seit Pyeongchang, was möglich ist. Unsere vorbereitenden Maßnahmen für Olympia 2022 haben bereits begonnen, wir werden sehr gut eingestellt in China auftreten.“

… zum Qualifikationsturnier der Frauen: „Unsere Frauen haben alle Möglichkeiten, sich für Olympia 2022 in Peking zu qualifizieren. Wir bereiten uns akribisch seit über einem Jahr auf eine erfolgreiche Qualifikation vor. Wir freuen uns auf das Heimturnier, um im eigenen Land mit unseren Fans und einer sehr guten Leistung die Qualifikation klar zu machen.“

Männer-Bundestrainer Toni Söderholm: „Ich finde Gastgeber China als Gegner sehr interessant, bei den Nordamerikanern hängt vieles von der Teilnahme der NHL ab. Das ist im Moment schwierig einzuschätzen, die Lage müssen wir abwarten. Wir wissen nur, dass die Spieler kommen wollen. Für uns laufen schon seit März die Planungen in Richtung Olympia. Die Gruppe zu kennen, ist jetzt sehr motivierend.“

Frauen-Bundestrainer Christian Künast: „Es ist für uns eine gute Möglichkeit und wir haben sicher einen kleinen Heimvorteil, aber die Spiele müssen natürlich erst gespielt werden. Die Aufgaben sind schwierig, aber lösbar und wenn man zu Olympia will, muss man sich eben dort durchsetzen.“