Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was kommt auf die Sportlerinnen und Sportler zu, die an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen? So meldet der Deutsche Olympische Sportbund meldet, dass sechs Mitglieder des deutschen Olympiateams bei der Ankunft in China positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet, waren an Bord der Maschine unter anderem die die Eishockey-Nationalmannschaft, Snowboarder und Shorttracker. Der DOSB erklärt: „Die Teammitglieder sind symptomfrei und wurden zunächst vom Rest des Teams separiert. Es werden weitere PCR-Tests zur Bestätigung durchgeführt. In Abhängigkeit vom Ergebnis wird das weitere Prozedere festgelegt. Die Teilmannschaften und das Team D halten gemeinsam engen Kontakt zu den Teammitgliedern. Alle übrigen 78 Mitglieder des Team D, die heute eingereist sind, wurden negativ getestet.“