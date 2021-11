Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das ist bitter für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Gleich zum Auftakt des Olympia-Qualifikationsturniers in Füssen musste die DEB-Auswahl eine bittere 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)-Niederlage gegen Österreich wegstecken, sodass der Weg nach Peking nun deutlich schwieriger geworden ist. Denn nur der Sieger dieses Turniers erhält eines von drei noch nicht vergebenen Tickets für die Olympischen Spiele im Februar 2022.

Bundestrainer Thomas Schädler ärgerte sich vor allem wegen der vielen ungenutzten Möglichkeiten im Powerplay, denn die waren durchaus vorhanden. Noch bitterer: Ein Überzahlspiel ging in der 19. Minute sogar nach hinten los, als Theresa Naemi Schafzahl Österreich in eigener Unterzahl in Führung brachte. Auch danach fand die deutsche Mannschaft nicht wirklich in die Partie. So stellte Janine Weber mit ihren Treffern in der 35. und 55. Minute endgültig den österreichischen Sieg her.



„Wenn man auf die Anzeigetafel schaut, sieht das nicht gut aus. Wir haben sehr viele Powerplay-Chancen liegen gelassen. Wir konnten heute keinen Druck auf die österreichische Torhüterin aufbauen, spielten eher ums Tor als direkt drauf. Wir waren vor dem Tor nicht gefährlich genug. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Bundestrainer Thomas Schädler.

Im zweiten Turnierspiel gewann Dänemark gegen Italien mit 4:0.

Am Samstag muss die deutsche Nationalmannschaft nun unbedingt gegen Italien (12 Uhr) gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Um 15.30 Uhr spielt Dänemark dann gegen Österreich.