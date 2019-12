Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche U16-Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei verloren. Die Mannschaft von U16-Bundestrainer Thomas Schädler unterlag der Schweiz nach zwischenzeitlicher 4:2-Führung noch mit 4:6 (1:1, 3:1, 0:4).

Noah Greuter brachte die Schweizer in der zwölften Minute in Front. Der deutschen U16-Nationalmannschaft gelang allerdings in der 19. Minute durch Luca Hauf der Ausgleich. Im Mittelabschnitt drehte die deutsche Mannschaft die Partie. Philipp Krening (23.) und Roman Kechter (26.) schossen einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Noah Greuter verkürzte für die Schweizer in der 31. Minute auf 2:3, jedoch schoss Philipp Krening kurz vor der Drittelpause den alten Vorsprung wieder heraus. Im Schlussabschnitt konnte die DEB-Auswahl jedoch nicht ihre Zwei-Tore-Führung über die Zeit bringen. Mattheo Reinhard (48.), Andrin Locher (53.), Jonas Taibel (54.) und Rodwin Dionicio (60./Empty Net) drehten die Partie und ließen die Schweizer letztlich einen 6:4-Erfolg bejubeln.

U16-Bundestrainer Thomas Schädler: „Heute ist die Mannschaft für ihre Leistung nicht belohnt worden. Im letzten Drittel haben wir leider das Spiel aus der Hand gegeben. Es ist sehr schade, da die Mannschaft einen tollen Kampfgeist gezeigt hat. Nun müssen wir nach vorne schauen und das kommende Turnier in knapp einem Monat vorbereiten.“