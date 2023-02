Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die internationale Karriere von Marc Michaelis, dem 27-jährigen deutschen Nationalspieler, nimmt wiederum Fahrt auf.

Dabei schien sie kurzfristig zu stocken. Michaelis, der seine Ausbildung in Mannheim erhielt, wechselte 2014/15 zu verschiedenen Vereinen in den US-Uni-Ligen, um 2020/21 seinen Traum in der NHL zu erfüllen. 15 Spiele dauerte die Hoffnung bei den Vancouver Canucks, dann ging er eine Klasse tiefer, in der AHL, für die Toronto Marlies auf das Eis. Obwohl er dort mit 13 Punkten in 22 Spielen durchaus ordentlich scorte, war seine nordamerikanische Karriere, zumindest zu diesem Zeitpunkt, beendet.



Michaelis wechselte in die spielstarke Schweizer National League, und dort ausgerechnet zu einem Nobody, dem SC Langnau Tigers. Die Emmentaler, mit 9000 Einwohnern der NL-Verein aus dem zweitkleinsten Ort nach Ambri-Piotta, kämpft seit Jahren gegen den Abstieg und hatte Glück. Der Deutsche aus der AHL erwies sich als der Königstransfer für die Tigers. In 44 Spielen gelangen Michaelis bisher 15 Treffer und er lieferte 24 Torvorlagen. Damit ist der Stürmer Topscorer der Emmentaler. Diese starken Leistungen erweckten auch das Interesse der finanzstarken NL-Topvereine und jetzt schlug der dreifache Schweizer Meister und aktuelle Titelverteidiger, der EV Zug, zu.

Ab der Saison 2023/24 wird Michaelis das Trikot der Zuger tragen. „Marc gehört zu den besten und komplettesten Stürmern in unserer Liga und ist im besten Eishockeyalter“, sagt General Manager Reto Kläy über den Neuzugang. „Er ist ein absoluter Musterprofi und passt sehr gut in unsere Mannschaft. Es freut mich, dass er die nächsten zwei Jahre beim EVZ spielen wird.“