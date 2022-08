Lesedauer: ca. 1 Minute

Dominik Kahun hat seinen Vertrag beim SC Bern vorzeitig bis 2027 verlängert. Zuvor war sein Vertrag bis 2024 gelaufen.

Der frühere NHL-Stürmer Dominik Kahun bleibt nach einer starken Debütsaison beim SC Bern. Zwar verpassten die Berner in der National League die Playoffs, aber Kahun konnte 44 Scorerpunkte in 42 Spielen sammeln (16 Tore, 28 Assists).



Der deutsche Nationalspieler ist vor einem Jahr in die Schweiz gewechselt, nachdem er zuvor drei Jahre in der NHL verbracht hatte. Kahun erhielt im Anschluss an die Saison 2020/21 keinen neuen Vertrag in der besten Eishockeyliga der Welt. Er spielte in den drei Jahren bei den Chicago Blackhawks, den Pittsburgh Penguins, den Buffalo Sabres und den Edmonton Oilers. Davor spielte der 27-Jährige beim EHC Red Bull München.

Zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem SCB sagt Kahun: "Ich fühle mich in Bern unglaublich wohl. Die Fans, die Stadt, der Klub: Alles passt für mich. Mein Ziel ist es, mit dem SCB Meister zu werden."