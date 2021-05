Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Dienstagabend wurde der 20-jährige Moritz Seider bei den SHL Awards für seine persönliche Leistung in der gerade erst zu Ende gegangenen Saison in Schweden ausgezeichnet.

Dabei überzeugte das deutsche Supertalent die Jury mit 307 Stimmen vor den beiden anderen Nominierten, Joel Persson (Växjö Lakers, 239 Stimmen) und Jesse Virtanen (Färjestads BK, 150 Stimmen). Besonders hervorgebracht wurde dabei Seiders technische Versiertheit an der Scheibe und seine sowohl physische als auch dominierende Spielweise auf dem Eis.

Seider wurde am Anfang der Saison von den Detroit Red Wings an Rögle BK ausgeliehen, als die Situation rund um den Spielbetrieb in Nordamerika noch unklar war. „Es war ein spezielles Jahr und ich bin dankbar für die Chance, die ich hier in Rögle bekommen habe. Für die NHL war ich noch nicht bereit, aber das Jahr in der SHL hat mich definitiv zu einem besseren Spieler gemacht“, fasste Seider seine Zeit in Schweden am Abend der Preisverleihung zusammen. In 41 Hauptrundenspielen sammelte Moritz 28 Punkte (7 Tore, 21 Vorlagen) und fünf Punkte (1 Tor, 4 Vorlagen) in 13 Endrundenspielen.