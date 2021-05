Lesedauer: ca. 1 Minute

​Moritz Seider hat mit dem Rögle BK das erste SHL-Finalmatch in Växjö knapp mit 1:2 verloren. Der deutsche Verteidiger glich zum zwischenzeitlichen 1:1 kurz vor Ende des zweiten Drittels aus. Es war das erste Finalspiel in Rögles Klubgeschichte.

Es geht um die schwedische Meisterschaft. Im ersten Best-of-Five-Duell legten die Växjö Lakers durch Tore von Richard Gynge (14.) und Pontus Holmberg (52.) den Grundstein zum ersten Sieg. Im ersten Drittel war nach einem Check eine Plexiglasscheiber angerissen. Die Eismeister mussten einen Ersatz installieren. Es kam zu einer knapp zwanzigminütigen Unterbrechung.

Das Finalspiel war ein Duell auf Augenhöhe. Väyjo hatte mit 27:24 Schüssen einen leichten Vorteil. Alle Treffer fielen bei 5 gegen 5. Moritz Seider war knapp 20 Minuten auf der Spielfläche und hatte damit die zweitlängste Eiszeit seines Teams (nach Niklas Hansson mit knapp 23 Minuten). Am Montag kommt es zum zweiten Duell in Rögles Lindab Arena in Ängelholm. Die Heimstätten der Teams liegen in Südschweden etwa 170 Kilometer voneinander entfernt.