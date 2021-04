Lesedauer: ca. 1 Minute

​Erst vor wenigen Wochen gewann Rögle BK sein allererstes Play-off-Spiel überhaupt. Nun steht das Team um Moritz Seider im Finale der SHL und trifft dabei auf den Hauptrundenmeister, die Växjö Lakers.

Ein erneuter und glatter Durchmarsch wie im Viertelfinale gegen den Frölunda HC wurde es im Halbfinale aber nicht. Zwar starteten die Ängelholmer erneut mit zwei Heimsiegen in die auf Best-of-Five reduzierte Halbfinalserie, jedoch nutzte Skellefteå AIK ebenfalls seinen Heimvorteil komplett aus und konnte die Serie mit 2:2 ausgleichen. Am gestrigen Donnerstagabend kam es also zum absoluten Showdown zwischen den Ängelholmern und dem Team aus Västerbotten im Norden Schwedens. Und abermals war es die Heimmannschaft, die sich durchsetzen konnte und somit ins Finale einzog. 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) hieß es am Ende zugunsten von Rögle BK, welches zur Zeit sämtliche Vereinsrekorde bricht und die Saison jetzt schon als die erfolgreichste in die Vereinsgeschichte eintragen kann.



Moritz Seider konnte in den beiden letzten Spielen der Serie jeweils einen Assist sammeln und kommt damit nun auf drei Torvorlagen in acht Spielen in der Schlussrunde. In Spiel jedoch drei musste Seider pausieren, nachdem er die Partie zuvor vorzeitig verletzt beendete. Die Finalserie, die wieder im Format Best-of-Seven ausgespielt wird, startet bereits am Samstag um 15.15 Uhr. Die Lakers aus Växjö haben als Gewinner der Hauptrunde dabei Heimvorteil.