Lesedauer: ca. 1 Minute

​Rögle BK dominiert die Play-off-Viertelfinalserie gegen den Frölunda HC und zieht nach nur vier Spielen und mit 20:3 Toren ungefährdet ins Halbfinale ein.

Ganze 70 Jahre seit Vereinsgründung mussten die Ängelholmer auf einen Sieg in einem Play-off-Spiel warten. Am vergangenen Samstag gab es dann wieder die Chance diesen endlich einzufahren, nachdem die letzte Endrundenteilnahme, mit zwischenzeitlichem Abstieg in die zweite Liga, bereits 27 Jahre zurücklag. Diese Chance nutzten die Südschweden direkt und spielten sich über die gesamte Serie in einen Rausch.



Mit 4:0 und 5:2 konnten die ersten beiden Aufeinandertreffen in der heimischen Catena Arena klar und deutlich für sich entschieden werden. Dieses Momentum nahmen Moritz Seider und seine Teamkollegen mit nach Göteborg. Und wie: Mit 5:0 und 6:1 schoss man sich einen Schritt näher zum Titelgewinn und Frölunda, immerhin der letzte schwedische Meister von 2019, humorlos in die Sommerpause. Rögle BK untermauerte damit seine Titelambitionen und zeigte erneut für den Rest der Liga auf, dass zurecht mit ihnen zurechnen ist in diesem Jahr.

Seider selbst konnte in den vier Partien einen Assist verbuchen und führt, zusammen mit seinem Partner an der blauen Linie Eric Gelinas, mit +6 die interne Plus-Minus Statistik an. Auf wen Rögle im Halbfinale treffen wird, ist zunächst unklar mit Blick auf die noch auszuspielenden Serien der anderen Mannschaften. Nur eines steht schon fest: Am Donnerstag, 22. April, spielt Rögle zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Halbfinale um die schwedische Meisterschaft.

Malte Abstoß