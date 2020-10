Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Samstagnachmittag kommt es um 15:15 Uhr in der Svenska Hockeyligan zum Topspiel zwischen Skellefteå AIK und Rögle BK.

In der SHL empfängt am Samstag um 15:15 Uhr der Tabellenvierte Skellefteå AIK den Tabellendritten Rögle BK. Aus deutscher Sicht vor allem spannend, da bei Rögle BK mit Moritz Seider und Ben Smith zwei bekannte Gesichter spielen. Ben Smith ist von den Adler Mannheim ausgeliehen und Moritz Seider wurde von den Detroit Red Wings zu Rögle ausgeliehen. Dort soll der 20-Jährige fleißig Spielpraxis in einer europäischen Top-Liga sammeln und sich so bestmöglich auf die kommende NHL-Spielzeit vorbereiten. In der letzten Saison spielte Seider beim AHL-Farmteam der Red Wings, den Grand Rapids Griffins. Bei den Griffins absolvierte Seider 49 Partien und sammelte dabei 22 Scorerpunkte (2 Tore, 20 Vorlagen). Bei Rögle BK kommt Seider in drei Spielen auf zwei Assits.

Rögle BK gewann zuletzt zweimal zu Hause gegen die HV71 Blue Bulls und die Frölunda Indians. Vor allem der 5:4-Sieg gegen Frölunda war enorm wichtig, denn der aktuelle Meister ist mit einem Spiel mehr nur noch einen Punkt vor Rögle. Nach dem Spiel äußerte sich Moritz Seider im Interview (Ab 6:30) und war sehr glücklich über den Sieg. Für ihn steht die Mannschaft im Vordergrund und er versucht mit seinem Selbstbewusstsein und seinen Fähigkeiten möglichst viel dazu beizutragen.

Skellefteå ist eine der größten Talentschmiden in Schweden und bringt immer wieder hervorragend ausgebildete Spieler hervor.