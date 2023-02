Lesedauer: ca. 1 Minute

Während sich im Tagesgeschäft der NHL vieles um Alexander Ovechkins Jagd auf die 894 Hauptrundentore dreht, hat der große alte Mann, des Welt-Eishockeys eine Bestleistung von "The Great One" geknackt.

In der kommende Woche wird Jaromir Jágr 51 Jahre alt. Ein paar Tage vorher hat er sich schon ein kleines, großes Geschenk gemacht: Bei der 4:5-Niederlage seiner Ritter aus Kladno gegen Trinec traf er zur zwischenzeitlichen 4:3-Führung. Das alleine wäre wohl nur eine Randnotiz, aber es war ganz besonderes Tor: Es war Treffer Nummer 1099 in seiner Karriere als Profi. Damit er hat er die Marke von Wayne Gretzky übertroffen, der in seiner gesamten Profi-Karriere bei 1098 Treffern steht.

Bei seinem Jubiläumstreffer nahm Jágr den Puck hinter dem Tor auf und umkurvte es, um Kladno nach viereinhalb Minuten des letzten Drittels mit 4:3 in Führung zu bringen. Es war sein zweiter Punkt in diesem Spiel. Er war auch am 1:1-Ausgleich von Tomas Plekanec im ersten Drittel beteiligt - einem weiteren ehemaligen NHL-Spieler in Kladnos Reihen, der mit gerade einmal 40 Jahren im Vergleich aber ein echter Jungspund ist. Mit drei Toren und acht Assists hat Jágr in dieser Saison 11 Punkte in 19 Spielen für Kladno erzielt.



Jágr gab sein Debüt für Kladno als Teenager noch vor dem Fall des "Eisernen Vorhang" und kehrte nach seinem letzten NHL-Engagement bei den Calgary Flames zu dem Verein zurück, der ihm inzwischen gehört.



Er beendete seine Karriere in Nordamerika mit 844 Toren in der regulären Saison und in den Play Offs. Hinzu kamen 93 Tore in der Kontinental Hockey League, 107 in der tschechoslowakischen und tschechischen Liga und 55 bei internationalen Wettbewerben, darunter Olympische Spiele, Weltcups, Weltmeisterschaften und Euro Hockey Tours. Wayne Gretzky, der mit 894 Toren (noch?) Rekordtorschütze in der NHL ist, erzielte 1072 Tore in der regulären Saison und in den Playoffs der NHL und WHA sowie 26 bei internationalen Turnierenim Seniorenbereich. Darunter 17 beim Canada Cup, drei beim World Cup und sechs bei Weltmeisterschaften, wie Hockey Canada mitteilte.

Dennoch dürften den spielenden Präsidenten Sorgen plagen: MIt nur 47 Punkten aus 45 Spielen steht Jagrs Mannschaft auf dem letzten Platz der tschechischen Top-Liga und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde fehlen den Rittern vier Punkte auf den rettenden Platz 13 und fünf Zähler auf den letzten Play Off-Platz, den derzeit der HC Litvinov hält. Angeführt wird die Liga Pardubice, das im Moment 15 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Vitkovice hat.