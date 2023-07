Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eishockey-Welt trauert um Mike Hammond. Der Kanadier mit britischem Pass, in Brighton (England) im Februar 1990 geboren, starb bei einem Verkehrsunfall am Shawinigan Lake auf Vancouver Island, 45 Kilometer entfernt von der Hauptstadt von British Columbia, Victoria.

Mike Hammond, der verschiedene Jugend- und Juniorenmannschaften in der Region Vancouver durchlief, wechselte 2016 erstmals nach Europa in die britische EIHL, wo er erst für das schottische Team von Braehead Clan und danach für Manchester Storm antrat. 2019/20 versuchte er sich erstmals in Deutschland, spielte für die Lausitzer Füchse in der DEL2, für die er in 48 Spielen auf starke 67 Punkte kam. Nach weiteren Stationen in Dänemark (Odense, Fredrikshavn) und England (Coventry) war er im Sommer 2021 der Königstransfer für den norddeutschen Oberligisten Hannover Scorpions, bei denen er in 61 Spielen für 108 Punkte verantwortlich zeichnete. Danach wechselte er zurück in die britische EIHL, ging diesmal für Nottingham auf das Eis und gehörte zu den besten jener britischen Nationalmannschaft, die den Aufstieg in die Eliteklasse 2024 schaffte. Für Nottingham stand eine Vertragsverlängerung an.