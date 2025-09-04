Er gilt derzeit als einer der deutschen Top-Talente

Maxim Schäfer wechselt in die QMJHL

4.09.2025, 14:52 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Auf eigenen Wunsch hin wechselt Maxim Schäfer zur neuen Saison in eine der besten Nachwuchsligen der Welt.

Im Sommer 2022 wechselte der in Nürnberg geborene Maxim Schäfer aus der Nachwuchsabteilung des EHC 80 Nürnberg zu den Eisbären Juniors Berlin. Direkt in seiner ersten Saison kam er in 37 Spielen auf 64 Punkte (31 Tore und 33 Vorlagen). Nach zwei weiteren Spielzeiten im Berliner Nachwuchs debütierte er in der vergangenen Saison für die Eisbären Berlin in der DEL. Insgesamt stand er in 31 Spielen auf dem Eis und erzielte am 26. Januar 2025 beim 6:5-Sieg bei den Iserlohn Roosters sein erstes DEL-Tor.

Als eines der deutschen Top-Talente seines Jahrgangs durfte er sich Hoffnungen machen, im NHL Draft 2025 von einer NHL-Franchise gedraftet zu werden. Mit dem letzten Draftpick der dritten Runde wählten ihn die Washington Capitals an 96. Stelle aus.

Zusätzlich zum NHL-Draft war er auch im Spielerpool des CHL-Import-Drafts 2025. Die Chicoutimi Saguenéens wählten ihn in der ersten Runde an Position 18 aus.

” „Wir sind immer in Kontakt geblieben. Er ist ein großer Junge, der körperliches Spiel mitbringt. Er ist sehr gut und hat flinke Hände. Besonders vor dem Tor und im Powerplay ist er sehr effektiv. In engen Räumen ist er technisch stark.“ ‒ Head Coach Yanick Jean auf der vereinseigenen Homepage

Beim Deutschen Meister, den Eisbären Berlin, war Maxim Schäfer im Kader, dennoch wechselt er jetzt in die kanadische Nachwuchsliga, um seine Chancen auf einen NHL-Einsatz zu erhöhen.

Nächste Woche wird er am Rookie Camp der Washington Capitals teilnehmen und auch dort versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.

Die neue QMJHL-Saison beginnt am 18. September. Das erste Saisonspiel der Chicoutimi Saguenéens ist einen Tag später angesetzt.

Hockeyweb hat mit Maxim Schäfer kurz nach seiner Ankunft in Quebec gesprochen

Du bist ja schon in Kanada – wenn auch erst recht kurz. Wie sind die ersten Eindrücke? Warst Du schon in der Eishalle?

Ja, die ersten Eindrücke sind sehr gut. Die Gastfamilie ist überragend. Kabine und Eishalle konnte ich auch schon sehen.

Worauf freust Du Dich am meisten in Deiner neuen Umgebung?

Ich freue mich auf meine neue Mannschaft und darauf, die Kultur hier besser kennenzulernen.

Wenn man die Spiele bei den World Juniors ausklammert, werden das für Dich die erste Spiele auf nordamerikanischen Eisflächen. Ist das eine große Umstellung?

Ich gehe recht entspannt in die Sache rein. Da wir auch das einzige Team in der Liga mit europäischer Eisfläche sind.

Hast Du Dich im Vorfeld mit anderen Jungs ausgetauscht, die ebenfalls kürzlich oder aktuell in der QMJHL aktiv sind? Carlos Händel steht ja im Kader der Halifax Mooseheads und Julius Sumpf war die letzten zwei Saisons bei den Moncton Wildcats aktiv. Beide waren während ihrer Zeit jeweils einer der Topscorer ihrer Teams.

Ja klar, man ist da im Kontakt und die haben mir da auch schon bisschen was erzählt von der Liga.

Hattest Du von Anfang an die Absicht direkt nach Chicoutimi zu wechseln, oder wie es kam es dazu?

Erst habe ich mich dazu entschieden in Berlin zu bleiben, aber dann wurde mir relativ schnell bewusst, dass ich doch nach Kanada will, weil ich mehr Eiszeit haben will.

Du hast in den letzten drei Jahren die Organisation der Eisbären Berlin kennengelernt. Was hat Dich in dieser Zeit am meisten beeindruckt?

Die Eisbären haben mich in diesen drei Jahren sehr stark gefördert, wofür ich auch sehr dankbar bin. Beeindruckt haben mich die Fans und die Organisation allgemein, da es da kein Plan B gibt, sondern nur Plan A, die Meisterschaft zu gewinnen.

Das vorletzte Vorbereitungsspiel Deines neuen Teams steht morgen an. Gibt es Chancen, dass Du dort direkt auflaufen wirst? Die Saison beginnt dann am 19. September. Hattest Du schon Zeit, mit Deinen neuen Coaches den Fahrplan für Deine ersten Wochen in Kanada abzustimmen?

Ja, ich bin mir noch nicht zu 100 % sicher, aber ich denke, dass ich die zwei letzten Vorbereitungsspiele mitspielen darf.

Nächste Woche geht es für mich nach Washington zum Rookie Camp.

Zusätzlich zum CHL-Import-Draft, an dem Du ja an 18. Stelle gewählt wurdest, war auch noch der NHL-Draft im Sommer. Dort haben Dich die Washington Capitals in der dritten Runde an 96. Stelle gedraftet. Wie war das Gefühl, seinen eigenen Namen zu hören?

Ja, das Gefühl war unbeschreiblich, direkt danach ist mein Handy explodiert und ich bekam viele Glückwünsche.

Eine Frage noch zum Abschluss: Wie gut ist denn Dein Französisch? ;)

Ich hatte 2 Jahre Französisch in der Schule, aber noch ist es nicht so gut, dass ich mich mit den Menschen hier unterhalten kann.