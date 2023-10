Deutsch-Schwede spielte bereits in der DEL

Der AIK Stockholm aus der zweiten schwedischen Liga hat aktuell mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen und sich nun mit dem zuletzt vertragslosen Magnus Eisenmenger verstärkt.

Am Dienstagvormittag gab der Allgemeine Sportclub aus dem Norden Stockholms bekannt, dass der Deutsch-Schwede einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnet hat. In der vergangenen Saison lief Eisenmenger für den Ligakonkurrenten Almtuna IS auf.

„Angesichts der aktuellen Verletzungssituation und den bevorstehenden Länderspielpausen fühlten wir, dass wir den derzeitigen Kader erweitern mussten. Magnus hat bereits Erfahrung in der HockeyAllsvenskan und der DEL gesammelt und ist trotz seines jungen Alters ein hart arbeitender Spieler und dazu ein schneller Stürmer. Wir sind erfreut, ihn in unserem Team begrüßen zu können“, kommentierte AIK-Sportchef Niklas Persson die Verpflichtung des 23-Jährigen.

Der in Münster geborene Eisenmenger durchlief die Jugend- und Juniorenabteilung beim Stockholmer Stadtrivalen Djurgården IF und spielte zwischen 2018 und 2022 in Deutschland, unter anderem bei den Löwen Frankfurt (DEL und DEL2) sowie den Augsburger Panther, bevor er nach Schweden zurückkehrte.