Der 26jährige Mannheimer konnte auch in seiner zweiten Profi-Saison die Trophäe in Nordamerikas "Unter-Unterhaus" stemmen.

Die Florida Everblades, die in Estero an der Küste des Golfs von Mexiko südlich von Fort Myers beheimatet sind, haben zum zweiten Mal in Folge den Kelly Cup der ECHL gewonnen. Das Team ist sozusagen die dritte Mannschaft von Stanley Cup-Finalist Florida Panthers: Sie sind über ein Affiliate-Abkommen mit den Charlotte Checkers aus der American Hockey League verbunden, die ihrerseits das Farmteam der Panthers sind.



Es ist also "nur" das zweite Untergeschoss in Nordamerikas Ligen-Hierarchie, aber es ist ein Titel im professionellen Eishockey - und noch dazu der zweite in Folge, den der gebürtige Mannheimer Lukas Kälble mit seinem Team feiern kann. Nach einem 4:1-Erfolg im Finale der letzten Spielzeit gegen Toledo Walleye setzten sich die Everblades in diesem Jahr mit einem 4:0-Sweep gegen die Idaho Steelheads durch. Die "Stahlköpfe" sind über die Texas Stars aus der AHL mit dem diesjährigen Western Conference-Finalisten der HL, den Dallas Stars, verbunden. Das Team aus Boise war als punktbeste Mannschaft der Hauptrunde mit 119 Punkten aus 72 Spielen in die Play Offs gestartet - mit einem Vorsprung von 42 Punkten auf den Zweitplatzierten in der Mountain Division, den Allen Americans mit dem Ex-Iserlohner Jack Combs als einer der Liga-Topscorer, und von 34 Punkten auf ihren Finalgegner aus der South Division.

Am Ende aber setzten sich die Everblades jeweils mit 4:2-Siegen gegen die South Carolina Stingrays, die Jacksonville Icemen sowie die mit den Toronto Maple Leafs assoziierten Newfoundland Growlers aus St. Johns im äußersten Osten Kanadas durch und ließen auch dem Hauptrunden-Primus keine Chance. Sie gewannen Spiel 1 in Idaho mit 3:2 nach Verlängerung und waren auch in der zweiten Partie mit einem 5:3-Auswärtssieg erfolgreich. Auf eigenem Eis brachten sie mit einem 1:0- und einem 4:3-Sieg den zweiten Kelly Cup-Triumph unter Dach und Fach.



Lukas Kälble bestritt in der Hauptrunde 63 Spiele für die Everblades und erzielte dabei 30 Punkte. In der Endrunde kam er in 22 Partien auf vier Assists. Der gebürtige Mannheimer durchlief alle Nachwuchsteams in der Quadratestadt und kam auch in verschiedenen Junioren-Nationalmannschaften zum Einsatz. Nach einer Saison in der Nachwuchsliga USHL wechselte er 2017 zum Team der Lake Superior University in der geteilten Stadt Sault Ste. Marie, die zum einen Teil im US-Bundesstaat Michigan und zum anderen in der kanadischen Provinz Ontario liegt. In seinem letzten Jahr fungierte er dort sogar als Kapitän. Danach wechselte er zur renommierten Clarkson University nach Potsdam im Bundesstaat New York, absolvierte aber bereits die ersten Partien für die Everblades und lief in der gesamten Endrunde der Saison 2021/22 auf, in der die Mannschaft erstmals den Kelly Cup stemmen konnte.

Eine Etage höher, im Calder Cup-Finale der AHL, stehen sich die Coachella Valley Firebirds, das Farmteam der Seattle Kraken aus dem südkalifornischen Thousand Palms, und die zu den Washington Capitals gehörenden Bears aus der Süßigkeiten-Stadt Hershey im US-Bundesstaat Pennsylvania gegenüber. Darin führen die Feuervögel mit 1:0.