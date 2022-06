Lesedauer: ca. 1 Minute

Talentscouts haben das gesamte Jahr über die Augen auf potenzielle Stars von morgen gerichtet. Wenig verwunderlich, dass auch Leon Gawanke, aktuell für die Manitoba Moose aktiv, das Interesse mehrerer Beobachter weckt. Wie sich der Nationalspieler in seiner neuen Heimat schlägt und welche Pläne er für die Zukunft hat, darüber wird er mit uns im Live-Interview auf Instagram sprechen.

Die Karriere von Leon Gawanke begann in seiner Heimat bei den Jungeisbären und führte bereits im jungen Alter nach Kanada. Seit 2016 ist der gebürtige Berliner in Übersee auf dem Eis und machte bei den Cape Breton Screaming Eagles erstmals im Mutterland des Eishockeys auf sich aufmerksam. 32 Punkte erzielte er als Verteidiger in seiner ersten Saison. Wir wollen wissen, was es für einen jungen Eishockey-Crack bedeutet, sich in Kanada zurechtzufinden und mit namhaften Talenten zu messen. Außerdem gehen wir auch auf seine Leistungen bei den Manitoba Moose ein, da der erste Einsatz in der NHL nicht auszuschließen ist. In der zweithöchsten Liga Nordamerikas kommt der 23-Jährige auf 69 Punkte in 139 Spielen – für einen Defender mehr als solide Ergebnisse!

Glaubt er auch an einen Einsatz in der NHL? Oder ist eine Rückkehr nach Europa die realistischere Option? Das und noch vieles mehr findet ihr bei uns im Live-Interview heraus!

Weiterhin wollen wir auch über seine Teilnahme an der diesjährigen Eishockey-WM sprechen, bei der er mit der Nationalmannschaft bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte und sehr unglücklich an Tschechien scheiterte.

Und natürlich darf auch diesmal unsere Powerfragerunde nicht fehlen, um lustige Geschichten oder unfassbare Kuriositäten zu hören. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an den Leon Gawanke, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!