Lesedauer: ca. 1 Minute

Moritz Seider kämpft mit Rögle BK um den Einzug ins Finale der schwedischen SHL. Im Halbfinale trifft Rögle aus dem südlichen Ängelholm auf das Team von Skelleftea aus dem hohen Norden. Wie ihr die Spiele sehen könnt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Aufgrund der Verzögerung des Saisonstarts der DEL und NHL durch die Corona-Pandemie haben die Detroit Red Wings Moritz Seider nach Schweden zu Rögle BK ausgeliehen. Dort sammelt der 20-Jährige fleißig Spielpraxis in einer europäischen Top-Liga. Zuletzt wurde Seider als bester Nachwuchsspieler der Saison 2020/21 mit dem Elite Prospects Award ausgezeichnet. In 41 Saisonspielen brachte es der 20-jährige Deutsche auf 28 Punkte (7 Tore, 21 Assists) für Rögle.

Im Viertelfinale dominierte Rögle BK die Play-off-Viertelfinalserie gegen den Frölunda HC und zog nach vier Spielen ins Halbfinale ein. Mit 4:0 und 5:2 konnten die ersten beiden Aufeinandertreffen in der heimischen Catena Arena klar und deutlich für sich entschieden werden. Dieses Momentum nahmen Moritz Seider und seine Teamkollegen mit nach Göteborg. Und wie: Mit 5:0 und 6:1 schoss man sich einen Schritt näher zum Titelgewinn und Frölunda, immerhin der letzte schwedische Meister von 2019, humorlos in die Sommerpause. Das Halbfinale wird im Modus „best of five“ ausgetragen.