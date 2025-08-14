Drittes Spiel geht 1:8 verloren

Klare Niederlage für U18-Nationalmannschaft gegen USA

14.08.2025, 12:20 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die DEB-Auswahl trifft nun beim renommierten Hlinka Gretzky Cup am Freitag in Spiel um Platz 7 auf die Schweiz.

Die deutsche U18-Nationalmannschaft wartet nach der 1:8-Niederlage gegen die USA vom Mittwoch auch nach dem dritten Vorrundenspiel weiter auf das erste Erfolgserlebnis beim Hlinka Gretzky Cup 2025 . Immerhin gelang der DEB-Auswahl der erste Treffer des Turniers - Jack Peterka, Bruder von NHL-Profi JJ Peterka (Utah Mammoth), erzielte in der 53. Minute den Ehrentreffer zum 1:8-Endstand.

Die US-Amerikaner machten von Beginn an viel Tempo und setzten das Team von Bundestrainer Andreas Becherer mit hohem Forechecking unter Druck. Zwar stemmte sich die deutsche Nationalmannschaft nach Kräften gegen die Niederlage, kam allerdings nur selten selbst in der Offensive zur Geltung. Mit der hohen Intensität und der starken Chancenverwertung der US-Amerikaner konnte Deutschland nicht mithalten und musste auch der hohen Belastung mit der dritten Partie binnen drei Tagen Tribut zollen.

Am heutigen Donnerstag genießt die deutsche Auswahl einen spielfreien Tag, bevor am Freitag um 15:30 Uhr in Trencin das Spiel um Platz 7 gegen die Schweiz, die immerhin einen Achtungserfolg (4:3 nach Verlängerung) gegen Finnland feiern konnte, auf dem Programm steht.

Im Spiel um Platz 5 stehen sich die beiden Gastgeberländer Tschechien und Slowakei gegenüber, während im Halbfinale die USA auf Kanada trifft und Schweden gegen Finnland antreten muss.