​Bereits Anfang März fand das Turnier der Eishockey-WM-Division 3, Gruppe B in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien & Herzegowina statt. Dabei holten Kirgisistan überlegen den Titel, gewann alle fünf Spiele und hatte am Ende sogar vier Punkte Vorsprung vor den Gastgebern.

Dritter wurde mit neun Punkten Hongkong. Es folgten auf Rang vier Singapur, der Iran und am Ende, und somit als Absteiger in die Gruppe 4, Malaysia.



Kirgisistan begann das Turnier mit einem 14:2 (7:1, 5:1, 2:0) gegen Singapur, gewann dann gegen Gastgeber Bosnien & Herzegowina mit 10:1 (3:0, 4:0, 3:1) bei 76:13 Torschüssen, 22:0 (7:0, 10:0, 5:0) gegen Malaysia bei 81:3 (!) Torschüssen, 18:0 (7:0, 4:0, 7:0) und am Turnierende folgte ein 12:2 (4:1, 4:1, 4:0) gegen Hongkong.

Ganz anders der Start der Bosnier, die sich erst mühevoll mit 6:5 gegen Hongkong nach Verlängerung durchsetzten. Da die Aufstiegshoffnungen nach dem 1:10 gegen Kirgisistan vollends zerschellt waren, galt es nun wenigstens das Turnier als Zweiter zu beenden. Immerhin gewann Bosnien mit 9:2 gegen den Iran, 8:2 gegen Singapur und 15:1 gegen Malaysia, so dass am Ende wenigstens Rang zwei herausschaute. Enttäuschend für die Bosnier nicht nur die Endplatzierung, sondern auch die schwachen Zuschauerzahlen. Zum Spitzenspiel gegen Kirgisistan wurden ganze 168 Zuschauer gezählt.

Eine ganz gute Rolle, auch wenn sie mit dem Aufstieg nichts zu tun hatten, spielten Hongkong und Singapur. Zum Auftakt unterlag Hongkong Bosnien vor immerhin 800 Fans mit 5:6 n.V., gewann danach 11:1 gegen den Iran, 7:6 nach Verlängerung gegen Singapur, 16:1 gegen Malaysia und unterlag 2:12 am letzten Spieltag Kirgisistan. Damit landete Hongkong auf Rang drei. Singapur begann das Turnier mit einem 2:14 gegen den späteren Meister, gewann 10:0 gegen Malaysia, unterlag Hongkong 6:7, Bosnien 2:8 und gewann am Ende 11:2 gegen den Iran. Im Duell der beiden schwächsten Nationalmannschaften blieben die Iraner gegen Malaysia 14:4 siegreich.

In der Scorerwertung kamen vier Kirgisen unter die ersten fünf. Bester Scorer war dabei Mamed Seifulov von HK Almaty mit 28 Punkten (18+10) vor Islambek Abdyraev (Brinkens IF, 4. Liga Schweden) mit 21 Punkten (3+18). Der einzige Akteur, der sich in die kirgisische Phalanx auf Rang drei einordnete, war der Bosnier Mirza Omer (IF Lejonet, 3. Liga Schweden) mit 20 Punkten (11+9).

Bester Torhüter wurde der Kirgise Arslan Maraimbekov vor seinem Landsmann Aleksandr Petrov und dem Bosnier Dino Pasovic.

Ältester Turnierteilnehmer war der 51-jährige, in Boston/USA geborene Anthony London, der für Bosnien antrat und immerhin zwei Punkte erreichte. Jüngster Turnierspieler war der erst 15-jährige Noah Blakney aus Singapur, der beim 2:8 gegen Bosnien seinen ersten WM-Assist schaffte, zum Spielstand 1:6.