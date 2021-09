Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Mit Kaufbeuren und Landshut hat der Deutsche Eishockey-Bund zwei traditionsreiche Standorte als Austragungsorte der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 ausgewählt.

Von 21. April 2022 bis 1. Mai 2022 treffen in Deutschland die zehn besten U18-Nationalmannschaften der Welt aufeinander. Um den hohen Anforderungen des Top-Events gerecht zu werden und Fans, Teilnehmern sowie Talentscouts ein erstklassiges Eishockey-Erlebnis zu bieten, schafft der DEB die dafür notwendige Infrastruktur.

DEB-Präsident Franz Reindl: „Die 2022 IIHF U18-WM ist ein weltweit beachtetes Top-Event. Wir sind sehr stolz, die zehn besten U18-Nationalmannschaften mit all ihren Supertalenten und Stars der Zukunft in Deutschland begrüßen zu dürfen. Das Land Bayern mit den traditionsreichen Standorten Landshut und Kaufbeuren wird als Gastgeber Spitzen-Eishockey mit neuer, perfekter Infrastruktur bieten und der Nachwuchsarbeit in Deutschland große Ziele aufzeigen.“

Der aktuelle Weltmeister aus Kanada und Vizeweltmeister Russland führen das starke Teilnehmerfeld im kommenden Jahr an. Weitere Teilnehmer sind: Finnland, die USA, die Schweiz, Lettland, Schweden (Bronze bei IIHF U18-WM 2021), Weißrussland, Tschechien und Deutschland. In der Vorrunde treffen je fünf Teams in zwei Gruppen aufeinander; jeder spielt gegen jeden. Die ersten vier Teams erreichen die Play-offs mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Mit Relegation werden insgesamt maximal 31 Partien gespielt.

DEB-Generalsekretär Claus Gröbner: „Wir haben viele inhaltsstarke Bewerbungen erhalten, nachdem wir einen umfassenden Kriterienkatalog für die Auswahl der Standorte festgelegt hatten. Letztlich haben Landshut und Kaufbeuren die besten Gesamtpakete geschnürt und unsere Anforderungen in allen Punkten erfüllt. Wir freuen uns, die weltbesten Nachwuchsspieler in den WM-Standorten zu begrüßen, was insbesondere auch unsere Nachwuchs-Kampagne Back-to-Hockey beflügeln wird. Es ist eine große Ehre, so ein hochklassiges WM-Turnier austragen zu dürfen. Wir werden für eine optimale Organisation sorgen und uns als würdige Gastgeber präsentieren.“

Mit der Durchführung des hochrangigen Turniers erhofft sich der DEB für die WM-Standorte Kaufbeuren und Landshut sowie ganz Eishockey-Deutschland neue Impulse, insbesondere für die Nachwuchsarbeit in den Vereinen. Außerdem soll die aktive Nachwuchsrekrutierung zusätzlich zur Back-to-Hockey-Kampagne weiter vorangetrieben werden. Ein Top-Turnier benötigt auch die notwendige Infrastruktur. „Die Eishallen in Kaufbeuren und Landshut wurden zuletzt neu gebaut bzw. umfassend saniert. Der DEB erwartet zahlreiche Fans zur Heim-WM – und diese sollen ein perfektes Eishockeyturnier erleben, das höchsten internationalen Standards genügt“, heißt es in der Mitteilung des DEB.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die U18-WM ist ein unglaublich werthaltiges Turnier, bei dem die Superstars von morgen zu sehen sind. Allein dieser Fakt wird nicht nur die Fans anziehen, sondern auch sehr viele Scouts aus der NHL und anderen internationalen Ligen. Es ist ein absolutes Großereignis für uns als DEB, bei dem die sportliche Herausforderung gegen die Top-Nationen im Nachwuchsbereich enorm sein wird. Mit dem Heimvorteil im Rücken werden wir uns den schwierigen Aufgaben, die uns erwarten, stellen.“