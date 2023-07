Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Name Kathrin Lehmann ist seit der Auftaktbegegnung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland Fußballfans ein Begriff. Auch im Eishockey hat die sympathische Deutsch-Schweizerin ihre Spuren hinterlassen und ist mit 43 Jahren noch aktiv.

Montag, 24. Juli 2023. Halbzeitpause im WM-Spiel Deutschland gegen Marokko. 5,61 Millionen sehen Kathrin Lehmann bei ihrer Arbeit zu. In einer „Flugshow“ der besonderen Art analysiert sie den Kopfball der deutschen Torjägerin Alexandra Popp. Typisch Torhüterin.



„Ka“ so ihr Spitzname wuchs mit zwei Sportarten auf. Neben Eishockey begann sie im Alter von neun Jahren mit dem Fußball. Nach einer Verletzung ging sie zufällig ins Tor und startete auf dieser Position durch. Sie spielte für den FC Bayern München, Turbine Potsdam und den FCR 2001 Duisburg auf höchstem Niveau. International absolvierte sie 32 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft. Im Jahr 2008 hatte sie sich vorgenommen, sich mehr auf ihre Eishockeykarriere zu konzentrieren. Doch kleinere Comebacks folgten. 2009 konnte sie als Ersatztorhüterin mit dem FCR 2001 Duisburg den UEFA Women‘s Cup und den DFB-Pokal gewinnen. Seit diesem Zeitpunkt ist sie die einzige Sportlerin, die im Eishockey und Fußball den höchsten europäischen Pokalwettbewerb gewinnen konnte. Im Eishockey gelang diese Besonderheit mit dem AIK Solna im Jahr 2008. 2010 beendete sie ihre Fußballkarriere.

Der Fokus lag fortan auf dem Eishockeysport. Und auch in dieser Sportart konnte sie sich in die Bundesliga der Frauen hocharbeiten. Als Stürmerin steht sie seit 2017 für den ESC Planegg auf dem Eis. Am 30. Oktober 2020 erzielte sie ihr 750. Karriere-Tor im Eishockey. Eine überragende Leistung. Als Kapitänin der Schweizer Nationalmannschaft im Eishockey nahm sie zwischen 1997 und 2012 an zahleichen Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. Der Gewinn der WM-Bronzemedaille im Jahr 2012 ist sicherlich der größte Erfolg ihrer Karriere. International war nach diesem Erfolg ihre Laufbahn beendet. Auf nationaler Ebene ist sie nach einem Zwischenstopp in der Landesliga Bayern zurück in Planegg, wo sie bereits zwischen 2011 und 2014 spielte. Seit ihrer Rückkehr läuft sie dort mit deutscher Staatsbürgerschaft auf.

Ob Flugkopfball im Fußball oder unerlaubter Weitschuss im Eishockey. Kathrin Lehmann weiß, wovon sie redet. Einer Karriere nach der Karriere als Expertin steht nichts im Wege. Ihr Auftritt dieser Tage bei der Fußball-WM der Frauen ist sicher erst der Anfang.