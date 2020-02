Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die internationale Eishockeygemeinde trauert um einen jungen, talentierten Torhüter, der mit 18 Jahren – am 22. April wäre er 19 geworden – am Ewing-Symptom litt, einer seltenen Art von Knochenkrebs.

Vilen Prokofiew wurde in Satpayev, Kasachstan, geboren und spielte sein in der Nachwuchsorganisation von Barys Astana (Nur-Sultan). Er spielte mit Barsy Astana in der Juniorenliga MHL und im April 2019 holte er mit Kasachstan Silber bei der WM in der Division IA in Grenoble, Frankreich.

Bereits im Frühjahr/Sommer 2019 zeigte sich jedoch die beginnende Krebserkrankung in seinen Beinen. Das Symptom tritt dabei am häufigsten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen zehn und zwanzig Jahren auf, befällt die Knochen und das umliegende Weichgewebe. Eine Diagnose fällt am Anfang dabei schwer, denn viele der Symptome treten auch bei anderen Krankheiten auf.

Obwohl die Krankheit kaum in den Griff zu bekommen war, trat Prokofjew zu zehn Punktspielen in der MHL für seinen Verein Barsy Astana an. Im November 2019 wurde das verheerende Ausmaß seiner Krankheit bekannt und über Wochen und Monate wurde für ihn landesweit und auch weltweit gesammelt. Der russische Nationaltorwart von ZSKA Moskau, Ilya Sorokin, machte beim KHL-All-Star-Spiel im vergangenen Monat auf Prokofjews Misere aufmerksam. Ein anderer berühmter russischer Torwart, Sergei Bobrovski von den Florida Panthers, unterstützte ebenfalls die Sache und sprach über Prokofjews Krankheit und ermutigte die Eishockeywelt, sich hinter den Teenager zu stellen.

Mitte Dezember befand sich Prokofjew in Moskau in einer Chemotherapie, während die Spendenaktion fortgesetzt wurde, um die 12 Millionen Rubel (190.000 US-Dollar) zu generieren, die zur Deckung der Kosten für den gesamten Behandlungsverlauf benötigt wurden. Trotz Abschluss der ersten Chemotherapie und einer Operation zur Entfernung des Krebses verstarb Prokofjew am Montagmorgen, 3. Februar 2020.