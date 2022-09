Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eishockey-Frauen Kanadas werden bei der WM in Dänemark zum zwölften Mal Weltmeister. Die zuvor ungeschlagenen US-Girls verlieren nach hartem Kampf und können die Titelverteidigung des Erzrivalen nicht verhindern.

Am Sonntagabend bezwangen die Kanadierinnen im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft Gegner USA mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) und bejubelten damit die Titelverteidigung. Im Vorjahr siegte Kanada bei der Heim-WM in Calgary ebenfalls gegen die USA.

Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt brachte Brianne Jenner Kanada mit per Doppelschlag (30., 31.) mit 2:0 in Führung. Kurz vor der zweiten Pause verkürzte die US-Amerikanerin Abby Roque (40.) in Überzahl auf 1:2 und sorgte so für einen spannenden Schlussabschnitt. USA warf am Ende nochmal alles nach vorne und nahm Schlussfrau Nicole Hensley über zwei Minuten vor Ende zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Eis. Doch Kanadas Torhüterin Ann-Renee Desbiens (20 Saves) parierte mehrmals in höchster Not und sicherte so den zwölften Weltmeistertitel der Ahornblätter. Es war die erste Niederlage für USA, nachdem zuvor alle sechs Partien, darunter auch 5:2 gegen Kanada in der Vorrunde, souverän gewonnen wurden.

In Spiel um Platz drei gewann Tschechien mit 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) gegen die Schweiz und holte damit die Bronzemedaille.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft rettete sich im letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Dänemark mit dem 3:2-Siegtreffer in letzter Sekunde zum Klassenerhalt.