​Jokerit Helsinki ist einer der großen Eishockey-Traditionsvereine Finnlands – für den Rest der Saison wird das Team allerdings nicht mehr antreten. Seit 2014 ist Jokerit Teil der in Russland basierten KHL und verzichtet nun aufgrund des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine auf den Start in den in Kürze beginnenden Play-offs.

Der Ausstieg bezieht sich zunächst auf die Play-offs der laufenden Saison um den Gagarin-Cup. Ob sich Jokerit endgültig aus der KHL zurückziehen wird und möglicherweise eine Rückkehr in die finnische „Liiga“ anstrebt, ist nicht bekannt. Jokerit Helsinki ist sechsfacher Meister im Land des aktuellen Olympiasiegers. Dazu kommen zwei Erfolge im Europapokal und ein Sieg im Continental Cup. In der laufenden Saison steht Jokerit Helsinki in der Hauptrunde der KHL auf Rang zwei der West-Gruppe.