In einem Gespräch sagte er, dass er sich kaum noch motivieren könne, auf das Eis zu gehen - mit einer Ausnahme.

Die internationale Eishockey-Gemeinde blickt in diesen Tagen nach Prag, wo die San Jose Sharks und die Nashville Predators - erstmals seit 2019 wieder - mit zwei Spielen gegeneinander eine NHL-Saison außerhalb Nordamerikas einläuten. Doch nur rund 40 Kilometer westlich der tschechischen Hauptstadt vollzieht sich, fast in aller Stille, das Ende einer Ära. In Kladno könnte das letzte Kapitel der scheinbar unendlichen Geschichte "Der alte Mann und der Puck" nun tatsächlich komplettiert werden.

In einem Interview äußerte sich Jaromir Jagr gewohnt freimütig, dass ihn nichts mehr auf das Eis ziehe und er - umgangssprachlich ausgedrückt - keinen Bock mehr hat. Aber Jagr wäre nicht Jagr, wenn er sich nicht doch noch ein kleines Hintertürchen offen halten würde. Denn der 50jährige sagte auch, er könne sich vielleicht noch vorstellen, bei einem möglichen Outdoor-Spiel der höchsten tschechischen Spielklasse, das im Raum steht, aufzulaufen.

Ob es so kommt, wird sich zeigen, aber es wird so oder so eine unglaubliche Karriere sein, die sich dann - und offenbar relativ bald - ihrem unwiderruflichen Ende zuneigt. Zur Erinnerung: Als Jaromir Jagr seine ersten Spiele als Profi absolvierte, war Helmut Kohl Deutschlands Kanzler und der Eiserne Vorhang stand noch. Der Rest ist Eishockey für die Geschichtsbücher: 1991 und 1992 gewann er mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup, wurde mit Tschechien zweimal Weltmeister und 1998 Olympiasieger, wurde damit Mitglied im exklusiven Triple Gold Club - und spielte bis 2017, zuletzt bei den Calgary Flames im Alter von 45 Jahren noch in der besten Liga der Welt. Jaromir Jagr ist nach Wayne Gretzky der zweitbeste Scorer der NHL-Geschichte - und wer weiß, wieviel näher er ihm hätte kommen können ohne sein Russland-Intermezzo Ende der 1990er-Jahre.

In dieser Saison hat Jagr, der auch Präsident der "Ritter" aus Kladno ist, noch kein Spiel für sein Team bestritten. Aktuell liegt seine Mannschaft auf Rang neun in der Extraliga. Im Februar wurde Jagr 50 Jahre alt - sein spielerisches Niveau genügte nach eigenen Aussagen schon lange nicht mehr seinen Ansprüchen, aber für das Wohl des Clubs schnürte er immer wieder seine Schlittschuhe. Nun scheint es, als ob der Dauerbrenner und lebende Legende des Welt-Eishockeys, nun endgültig genug hat.



Der ewige Jagr hat offenbar fertig - und man kann sich nur verneigen vor dieser einzigartigen Persönlichkeit.

Všechno nejlepší, Jaromíre!