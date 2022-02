Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem bereits einige nationale Verbände, darunter auch der Deutsche Eishockey-Bund, eine solche Forderung gestellt hatten, hat die International Icehockey Federation am Montag die Suspendierung aller russischen und weißrussischen Nationalmannschaften sowie Clubs beider Länder von allen IIHF-Wettbewerben beschlossen.

„Während eines außerordentlichen Treffens am Montag, 28. Februar, hat das IIHF Council über die Auswirkungen des aktuellen Krieges beraten. Die IIHF verurteilt ausdrücklich militärische Gewalt und drängt zur Nutzung der Diplomatie, um Konflikte zu lösen“, erklärt die IHF in ihrem Statement. Infolgedessen hat die IIHF neben der genannten Suspendierung Russland auch die Ausrichtung der Junioren-Weltmeisterschaft 2023 entzogen.

Über die sportlichen Auswirkungen – beispielsweise auf Auf- und Abstieg bei Weltmeisterschaften – will die IIHF in den kommenden Wochen beraten und entsprechende Entscheidungen bekanntgeben. Die Junioren-WM soll in der Zeit vom 26. Dezember 2022 bis zu 5. Januar 2023 stattfinden. Über einen neuen Ausrichter soll nun beraten werden. Die IIHF behalte sich weitere Entscheidungen vor, hofft aber auf eine friedliche Lösung für den Konflikt in der Ukraine.

„Wir sind unglaublich schockiert über die Bilder, die aus der Ukraine zu sehen sind“, erklärte IIHF-Präsident Luc Tardif im Statement des Verbandes. „Ich stand in engem Kontakt mit den Mitgliedern des Eishockey-Verbandes der Ukraine und wir hoffen für alle Menschen in der Ukraine, dass dieser Konflikt auf friedvolle Weise und ohne weitere Gewalt gelöst werden kann.“