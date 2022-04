Lesedauer: ca. 1 Minute

​Diese Entscheidung ist in Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine erwartet worden – nun ist es offiziell: Der Internationale Eishockey-Verband IIHF hat Russland die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2023 entzogen. Offizieller Grund sind Sicherheitsbedenken.

Die Entscheidung wurde im Rahmen der zurückliegenden Sitzung des IIHF Councils am 26. April in Zürich getroffen. Das WM-Turnier sollte von 5. bis zum 21. Mai 2023 in St. Petersburg stattfinden. Der Ersatzausrichter soll während des jährlichen IIHF-Kongresses in Tampere in der letzten Woche der diesjährigen Weltmeisterschaft beschlossen werden. Die Junioren-WM 2023 war Russland bereits zuvor entzogen worden.