Am 12. September startet die 20. Saison der ICE Hockey League, der internationalen österreichischen Liga, mit dem Auftaktspiel zwischen dem Villacher SV und Ferencvarosi TC, dem Liganeuling aus Budapest.

Der 26-malige ungarische Meister wird mit einer zweijährigen Probezeit als 13. Team in die Liga aufgenommen. Er ersetzt Asiago Hockey 1935. Die Italiener bekamen in der Liga nicht mehr die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Die 13 Teams der ICE Hockey League kommen aus Österreich, Italien, Ungarn und Slowenien. Mit dieser Internationalität ist sie in der Eishockeywelt einzigartig.

Kurz nach dem Auftaktspiel, Bully ist um 18.30 Uhr, komplettieren auch die anderen Mannschaften den Spieltag. Die Graz99ers starten allerdings erst am zweiten Spieltag, dem 14. September um 17 gegen die HC Pustertaler Wölfe.

Das erste Duell zwischen den Finalisten der vorrausgegangenen Saison, dem Klagenfurter AC und dem EC Red Bull Salzburg, findet dann ebenfalls am zweiten Spieltag statt. Weitere Highlights sind beispielsweise das erste Kärtner Derby am 14. November, zwischen dem KAC und dem VSV, oder das Südtirol-Derby zwischen den HC Pustertal Wölfen und dem HCB Südtirol Alperia am 10. Oktober. Neu ist das Ungarn-Derby, zwischen dem Ferencvarosi TC und dem Fehervar AV 19 am 14. November. Am 1. März finden die letzten Spiele der Hauptrunde statt, danach starten die Playoffs. Spätestens am Mittwoch, 29. April 2026, wird dann auch der neue ICE-Hockey-League-Champion feststehen.

Insgesamt befinden sich acht österreichische Teams in der Liga, unter anderem der Meister aus Salzburg um den neuen Trainer Manny Viveiros. Er ersetzt den Meistercoach Oliver David. Der Amerikaner wechselt in guter Red-Bull-Tradition nach München in die DEL. Der 59-jährige Austro-Kanadier Viveiros kehrt nach elf Jahren in Nordamerika zurück nach Österreich, wo er als Spieler und auch als Trainer mehrere Meistertitel gewinnen konnte. Ebenfalls nach München zieht es Ryan Murphy, der in der vergangenen Saison unter den Verteidigern noch die meisten Punkte holte (50). Spannende Neuzugänge sind beispielsweise Verteidiger Devante Stephens und Travis St. Denis, beide mit AHL-Erfahrung. Die Red Bulls haben bei Wettanbietern trotz des Umbruchs auf der Trainerposition eine Quote von 2,8 auf die Meisterschaft und sind demnach der Top-Favorit auf den Titel.

Auch der derzeitige Vizemeister KAC gehört mit einer Quote von 4,2 zum engsten Favoritenkreis. Die Klagenfurter verlieren mit Steven Strong und Johannes Bischofberger zwei langjährige Leistungsträger, konnten aber mit Verteidiger Jordan Murray aus der DEL und dem Juniorenstürmer Linus Schrott zwei spannende Neuzugänge verbuchen. Ein weiteres Team mit Ambitionen auf den Titel ist der HCB Südtirol Alperia, mit einer Quote von 6,0. In die Bozener Sparkassen-Arena passen 7200 Zuschauer, damit ist sie aktuell die größte Halle der Liga. Mit Cole Schneider hat der HCB einen namhaften Offensivspieler verpflichtet. Der 34-Jährige kommt in seiner Karriere auf über 800 Einsätze und fast 600 Punkte in der AHL, sowie auf sechs Einsätze in der NHL. Die Mannschaft aus Bozen und die HC Pustertal Wölfe sind die einzigen Teams aus Italien.

Die Graz99ers sind so etwas wie ein Geheimtipp der Liga. Ihre Quote auf die Meisterschaft liegt bei 9,0. Mit Nick Swaney kommt ein Angreifer mit NHL-Erfahrung aus den USA. Eine Quote von 15,0 gibt es für die Black Wings Linz, welche mit Shawn St-Amand und Brian Lebler mit 29 bzw. 33 Toren die beiden Toptorschützen der vergangenen Saison in ihren Reihen haben. Ferencvarosi TC hat sieben neue Spieler verpflichtet und viele Akteure abgegeben, mit diesem Umbruch möchte man sich in der neuen Liga behaupten. Slowenien ist durch Olimpija Ljubljana in der Liga vertreten. Ihnen gelang mit dem vierfachen deutschen Meister Zach Boychuk ein Transfercoup, der Kanadier sammelte in 259 Spielen 209 Punkte für die Eisbären Berlin. Nach Nicolai Meyer, Clayton Kirichenko und Evan Polei ein weiterer Top-Neuzugang der bei den Grünen Drachen anheuert.

Der Spielmodus ist unverändert: Die Qualifikationsrunde der neuen Saison dauert bis Anfang März und wird in zwei Hin- und Rückrunden zu je 48 Partien pro Team ausgetragen. Insgesamt spielen alle 13 Mannschaften in 312 Partien viermal gegeneinander. Die Teams auf den Rängen eins bis sechs qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn kämpfen in den Pre-Playoffs in einem Best-of-Three-Modus um die zwei letzten Plätze im Viertelfinale. Dessen Paarungen werden durch einen Playoff-Pick festgelegt. Die Spiele der K.o.-Phase werden durch den Best-of-Seven-Modus ausgespielt. Im Halbfinale trifft das bestplatzierte Team der Qualifikation auf die Mannschaft mit der schlechtesten Platzierung.

Theodor Breithaupt