​Erstmals in der Geschichte des jungen Eishockeyverbandes Hessen begeben sich die beiden Auswahlteams auf internationales Eis und bestreiten in Riga den „Riga Hockey Cup“.

Die Hessenauswahl-Teams aus der vergangenen Saison nehmen in den Altersklassen U14 (Jahrgänge 2008/2009) und U16 (Jahrgänge 2006/2007) am hochkarätig besetzten Turnier vom 27. bis 29. August in der lettischen Hauptstadt teil.

Der Fahrplan zur Turniervorbereitung steht bereits seit einiger Zeit fest, aber erst letzten Donnerstag gab es grünes Licht von den lettischen Behörden zur Durchführung des Wettbewerbs. So steht das Turnier nicht nur sportlich, sondern auch aus Pandemie-Sicht unter besonderer Beobachtung, denn es wird als Pilotprojekt für internationale Jugend-Indoor-Wettbewerbe genutzt. Auf Grund der Freigabe zur Durchführung kann das Team rund um Landestrainer Alexander Baum nun mit der sportlichen Vorbereitung beginnen. Auf dem Programm steht ein Vorbereitungscamp in der Darmstädter Eishalle vom 23. bis 24. August, bei dem die Nachwuchstalente gemeinsam auf dem Eis stehen und die letzten Trainingseinheiten vor dem Abflug am 26. August in Richtung Lettland erhalten.

Landestrainer Alexander Baum blickt bereits fokussiert und mit voller Vorfreude auf das letzte August-Wochenende. „Das ist für unsere Nachwuchssportler eine super Möglichkeit sich mit anderen Teams auf internationalem Niveau zu messen. Es freut mich für die Kinder, die nun endlich wieder ihren Sport auf Wettbewerbsebene ausführen können“, sagt der Landestrainer. Team-Manager Stefan Hauzel, der einen Großteil der Organisation und Koordination übernahm, ist erleichtert, dass diese Planung nicht umsonst war: „Wir haben viel Zeit investiert, damit wir diese Reise antreten können und nun werden wir mit großer Sicherheit am 26. August in den Flieger steigen und ein Turnier in Riga spielen.“

Begleitet werden die Nachwuchs-Teams von einem erfahrenen Trainer- und Betreuerstab und auch den Eltern wurde die Möglichkeit gegeben, an dieser Reise teilzunehmen, was einige auch nutzen und ihre Kinder in die lettische Hauptstadt begleiten.

Die Gegner der U-16-Auswahl sind Gelezinis Vilkas aus Litauen, HMS Slovakia Select und das Team der World Stars Academy. Die U-14-Auswahl trifft auf das Team Czech North Hockey, Gelezinis Vilkas, HC Vipers Talinn aus Estland, Pirati Chomutov aus Tschechien, SHS Select aus Tschechien und auf die Stockholm Golden Wings aus Schweden.