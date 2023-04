Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Herren-Nationalmannschaft unterliegt auch im zweiten WM-Vorbereitungsspiel gegen die Mannschaft aus Tschechien. Das Team um Bundestrainers Harold Kreis muss in Frankfurt gegen den Drittplatzierten der WM 2022, eine 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)-Niederlage einstecken. Torschütze für die deutsche Mannschaft war Dominik Bokk (55.).

Das nächste Länderspiel findet am Donnerstag, 20. April, in Deggendorf gegen Österreich statt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.



Bundestrainer Harold Kreis: „Natürlich hat uns auch heute das Ergebnis nicht gefallen. Ich fand, wir haben einige gute Aktionen gehabt, haben dann aber doch wieder in der Vorwärtsbewegung die Scheibe zu leicht hergegeben. Man hat gesehen, dass die Spieler es gut machen wollten, dadurch wurde es an manchen Stellen ein wenig zu kompliziert. Wir hätten vielleicht das ein oder andere Mal einfach direkt auf das Tor schießen können. Insgesamt war das für den Coaching-Staff eine gute Gelegenheit, sich ein Bild über die Mannschaft zu machen. Wir werden jetzt Phase eins aufarbeiten und freuen uns dann schon auf Phase zwei.“

Stürmer Dominik Bokk: „Es war natürlich cool, hier wieder in die Eishalle zurückzukommen. Das Ergebnis hingegen war natürlich nicht so toll. Natürlich will man immer das Spiel gewinnen, aber ich glaube, wir haben es den Tschechen heute ein bisschen zu leicht gemacht. Wir haben zu viel eigene Fehler gemacht und das kannst du gegen so eine Mannschaft wie Tschechien nicht machen, die nutzen die Fehler dann eiskalt aus.“

Verteidiger Moritz Wirth: „Es war ein überragendes Gefühl, heute mein erstes Länderspiel zu absolvieren. Der ganze Tag war ein Gefühlschaos und ich wusste gar nicht so recht, wie ich in das Spiel gehen soll. Ich war dann aber doch relativ schnell guter Dinge und habe mich direkt in die Partie eingefunden.“