Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl der Slowakei. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis darf sich in Trenčín über einen 4:3-Sieg in der Overtime freuen. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Daniel Fischbuch (23./ 40.) und Moritz Müller (40./ 62.).

Das nächste WM-Vorbereitungsspiel der DEB-Auswahl findet am Dienstag, 9. Mai, gegen die USA statt. Spielbeginn in München ist um 19.30 Uhr.



Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben gut begonnen, gegen eine Mannschaft, die etwas gutzumachen hatte, nach der Niederlage gestern. Nach dem ersten Gegentreffer haben wir ein bisschen den Schwung verloren und die Slowaken sind sogar mit 3:1 in Führung gegangen. Das Tor von Moritz Müller zum Ausgleich war dann unglaublich wichtig für uns. Im letzten Drittel hatten wir mehr Spielanteil und wir haben kluge Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Die Chancen, die wir heute hatten, haben wir wieder gut verwertet. Die Jungs freuen sich riesig über diesen Sieg.“

Verteidiger Moritz Müller: „Ich fand, dass wir gestern zwar gewonnen haben, aber kein so gutes Spiel gemacht haben. Heute haben wir deutlich verbessert gespielt, hatten aber phasenweise noch Durchhänger, vor allem im zweiten Drittel, als die Slowaken deutlich besser waren und dann auch noch die Tore gemacht haben. Alles in allem war es heute eine deutliche Steigerung und am Ende auch ein verdienter Sieg.“