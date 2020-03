Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ende Januar war die Freude in Südtirol groß, denn der HCB konnte sich gerade so für die Pickround qualifizieren, als Tabellenfünfter, der in der Pickround gleichbedeutend mit dem letzten Platz ist. Ohne Bonuspunkte gestartet und am Ende dennoch Platz 1 am Ende der Runde, bisher konnte noch keine Mannschaft ähnliches leisten und somit gilt der HC Bozen als erstes Team die dieses Kunststück vollbrachten.

In die Saison waren die Foxes eher durchwachsen gestartet und fanden nie wirklich ihren Rhythmus, so das Anfang des Jahres Clayton Beddoes als Cheftrainer entlassen wurde, zwar auf Platz 6 liegend aber drei Punkte hinter dem fünften. Grund genug Greg Ireland zu verpflichten und mit ihm kam der Erfolg zu rück nach Bozen. Am letzten Spieltag sicherten sich die Norditaliener den fünften Platz der gesamten Tabelle und den letzten Platz in der Pickround, aus welcher sie als erster in die Playoffs gehen. Gegner dort sind Znojmo die am Ende 8 wurden. Am 4.3. starten die Playoffs.

Für Hockeyweb stand Anton Bernard, Kapitän des HC Bozen für ein kurzes Interview zur Verfügung:

Hockeyweb: Der Saisonbeginn war eher durchwachsen doch am Ende hatten Sie du Ihr Team einen richtigen Lauf. Lag das nur am Trainerwechsel?

Anton Bernard: Ja der Trainerwechsel hat vor allem auf der Mentalen Ebene viel bewegt, wir sind als Mannschaft richtig zusammengekommen. Das Spielsystem funktioniert gut, hier ist ganz wichtig das jeder von uns das System umsetzt. Wir sind defensiv viel besser geworden, jeder ist sich seiner Rolle im System bewusst. Somit war der Trainerwechsel an dieser Stelle schon richtig.

Hockeyweb: Wie sind Ihre Ziele für die Playoffs.

Anton Bernard: Schwierig zu sagen, klar will jeder ins Finale, aber da sind wir noch weit davon entfernt, das potenzial sollte aber da sein. Znojmo ist ein harter Gegner, die Serie wird anstrengend und das nicht nur wegen der langen Anreise. Ich glaube wir gelten als Favorit in der Serie, wenn wir es schaffen weiter so zu spielen wie die letzten Wochen können wir das auch unterstreichen. Jetzt gilt es halt von Spiel zu Spiel zu schauen und Schritt für Schritt unseren Zielen weiter zu kommen.

Hockeyweb: Wer und wie entscheidet man über den Gegner beim Picken? Entscheidet das der Trainer, das Team, der Präsident?

Anton Bernard: Die Wahl welchen Gegner man nimmt war eine Gemeinschaftsentscheidung, die Mannschaft saß zusammen und hat sich darüber unterhalten, hat dann den Trainer informiert und sich mit diesem ausgetauscht und dieser dann die Mannschaftsleitung. Ich bin mir aber sicher, dass wir, hätte sich Znojmo nicht qualifiziert trotzdem den acht platzierten genommen hätten.

Die Partien in der EBEL in den Playoffs lauten:

HC Bozen – Orli Znojmo

Red Bull Salzburg – EC Villach

Vienna Capitals – Graz 99ers

Klagenfurt – Black Wings Linz

Alle Spiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen