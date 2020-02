Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das neu geschaffene Frauen-Perspektivteam hat ihr erstes Spiel beim Legacy Cup in Gangneung (Südkorea) gewonnen. Die Mannschaft von U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch bezwang Tschechien nach 0:2-Rückstand noch mit 5:3 (1:2, 2:0, 2:1).

Lenka Serdar und Eliska Vaneckoca brachten die Tschechinnen in der zweiten und zwölften Minute früh in Front. Nach der schnellen 2:0-Führung der Tschechinnen im ersten Abschnitt fand sich jedoch die Mannschaft von U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch immer besser zusammen und konnte sich zunehmend Torchancen erarbeiten. Eine davon nutzte Sarah Kubiczek in der 15. Minute nach Vorarbeit von Tara Schmitz zum Anschlusstreffer.

Im zweiten Drittel konnte die DEB-Auswahl zunächst dominieren und in der 23. Minute den Ausgleich durch Kelsey Soccio sowie vier Minuten später die Führung durch Pauline Gruchot erzielen. Ab Mitte des zweiten Drittels machten die Tschechinnen noch einmal Druck. In dieser Phase war jedoch die deutsche Torhüterin Sophie Disl ein sicherer Rückhalt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tschechien im letzten Drittel durch Lenka Serdar (43.) antwortete die deutsche Mannschaft binnen 40 Sekunden mit dem erneuten Treffer zur Führung. Tea-Marleen Bartell traf für die DEB-Auswahl. Ab diesem Moment konnte das Team das Spiel mehr und mehr kontrollieren und erzielte drei Minuten vor dem Ende den verdienten 5:3-Treffer durch Lena Schurr nach Vorarbeit von Naemi Bär und Kelsey Soccio.

Franziska Busch, U18-Frauen-Bundestrainerin: „Unsere neue Mannschaft hat sich heute von Drittel zu Drittel gesteigert und die Vorgaben gut umgesetzt. Wir haben einen ausgeglichenen Kader - alle vier Reihen haben durchgespielt. Insbesondere unter der Tatsache, dass es für viele Spielerinnen eine größere Länderspielpause gab und wir bei diesem neu geschaffenen Format nicht wussten, was uns erwartet, haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“