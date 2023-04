Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada das Halbfinale knapp verpasst. Das Team um Bundestrainer Thomas Schädler unterliegt nach einer starken Mannschaftsleistung den noch Vizeweltmeisterinnen aus den USA mit 0:3. Für die DEB-Auswahl geht es bereits am Freitag mit der Platzierungsrunde weiter.

Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Was mein Team heute gegen eine der besten Mannschaften der Welt geleistet hat, das war einfach unglaublich. Wir haben gewusst, dass sehr viel Druck von den Amerikanerinnen kommen wird und es viele Schüsse auf unser Tor geben wird, aber die Mädels haben das mal wieder super gelöst. Unsere Torchancen, die wir uns erarbeitet haben, konnten wir am Ende leider nicht verwandeln. Wir müssen die Partie jetzt abhaken und morgen wieder eine starke Leistung in unserem Platzierungsspiel abrufen.“



Verteidigerin Daria Gleißner: „Wir haben 60 Minuten lang starkes Eishockey gespielt und standen hinten defensiv sehr kompakt. Wir konnten auch nach vorne einige Akzente setzen, die wir aber nicht in einen Torerfolg verwandeln konnten. Es hat sich gezeigt, dass wir bei fünf gegen fünf kein Tor bekommen haben, das spricht für eine starke Teamleistung und einen guten Zusammenhalt.“