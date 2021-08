Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ab Dienstag, 3. August, bereitet sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Bundesstützpunkt in Füssen auf die bevorstehende Eishockey-Weltmeisterschaft in Calgary (20. bis 31. August 2021) vor.

Im Hinblick auf das Großereignis hat Frauen-Bundestrainer Tom Schädler ein 28-köpfiges Aufgebot für die Vorbereitungsmaßnahme berufen. Für die WM in Kanada dürfen die teilnehmenden Verbände insgesamt 24 Spielerinnen nominieren. Der Abflug der DEB-Auswahl nach Calgary ist für Dienstag, 10. August, geplant.

Dementsprechend liegt ein Schwerpunkt der kommenden Tage auf der Entscheidung des Coaching-Staff, welches Team nach Kanada reist und dort die deutschen Farben vertritt. Gleichzeitig wird der Fokus der Trainingsarbeit auf den Bereichen Athletik und Taktik liegen, um für die bevorstehenden Herausforderungen gerüstet zu sein. Als Generalprobe ist am 18. August 2021 ein Testspiel im WM-Spielort Calgary gegen den WM-Gruppengegner Dänemark geplant.

Für Tom Schädler selbst ist es das erste WM-Turnier als Headcoach einer DEB-Auswahl. Der 53-Jährige war im zurückliegenden Mai zum Frauen-Bundestrainer berufen worden, nachdem er zuvor bereits unterstützend als Assistenztrainer bei den DEB-Frauen tätig war und unter anderem die U16-Nationalmannschaft betreut hatte. Im vergangenen Juni und Juli hatte er die zwei ersten Lehrgänge als Verantwortlicher der Frauen-Nationalmannschaft absolviert.

Auch das pandemische Geschehen hat der DEB weiter im Blick: Während der Vorbereitungsmaßnahme in Füssen wird auf ein engmaschiges Testverfahren aus regelmäßigen PCR- und Antigenschnelltests gesetzt, das sich schon während der WM-Vorbereitung der Herren-Nationalmannschaft bewährt hat und die Anforderungen des Weltverbands erfüllt.

Frauen-Bundestrainer Tom Schädler: „Wir wollen einerseits die richtige Mischung des Kaders finden, der nach Calgary fliegt. Auf der anderen Seite werden wir die Trainings-Elemente aus den beiden Sommer-Lehrgängen vertiefen, um für die WM optimal aufgestellt zu sein. Dazu gehört auch, dass wir besonderes Augenmerk auf verschiedene Spielsituationen wie das Anspiel am Bully oder Unter- und Überzahl legen. In jedem Fall werden wir in den nächsten Tagen so viele Wettkampf-Simulationen wie möglich durchführen, um bereit zu sein, uns mit den besten Nationen zu messen. Ich persönlich bin schon jetzt voller Vorfreunde auf das Turnier.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Es freut uns sehr für die Frauen-Nationalmannschaft, in diesem Jahr nun doch eine Weltmeisterschaft spielen zu können. Wir trauen dem Team ein sehr gutes Abschneiden zu, denn alle Spielerinnen haben hart gearbeitet und sich intensiv auf das Turnier vorbereitet. Jetzt fiebern zurecht alle auf die WM in Kanada hin.“

WM-Vorbereitung (Calgary)

18.08.2021 | 14:00 (22:00) | Deutschland – Dänemark

WM-Spielplan Gruppe B (Calgary)

21.08.2021 | 12:00 (20:00) | Deutschland – Ungarn

23.08.2021 | 12:00 (20:00) | Deutschland – Dänemark

25.08.2021 | 16:00 (00:00 +1) | Tschechien – Deutschland

26.08.2021 | 19:30 (03:30 +1) | Japan – Deutschland