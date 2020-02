Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft verliert ihr Platzierungsspiel beim Sechs-Nationen-Turnier in Tranas (Schweden) mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) gegen Tschechien und belegt damit den sechsten Platz.

Es entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf beide Seiten, bei dem die Tschechinnen zunächst die höheren Spielanteile hatten und dementsprechend in der 19. Minute durch Natalie Mlynkova mit 1:0 in Führung gingen. Die deutsche Mannschaft fand im zweiten Drittel besser ins Spiel und konnte durch Marie Delarbre per Direktschuss in der 32. Minute ausgleichen. Beide Teams hatten in der Folge ihre Einschussmöglichkeiten, Tschechien nutzte eine davon in Person von Alena Mills zum 1:2-Siegtreffer für Tschechien.

Christian Künast, Frauen-Bundestrainer: „Auch das dritte Spiel war sehr eng und hart umkämpft, in dem wir ein schwaches erstes Drittel gespielt haben. Ab dem zweiten Drittel waren wir die bessere Mannschaft, ohne dass wir uns dafür belohnt haben. Für die WM ist es wichtig, dass wir jedes Spiel über die vollen sechzig Minuten unsere Leistung erbringen.“

Die deutsche U16 Frauen-Nationalmannschaft hat nach der deutlichen Niederlage am gestrigen Tag eine tolle Reaktion gezeigt und ihr zweites Turnierspiel gewonnen. Die Mannschaft von Nachwuchs-Bundestrainer Daniel Bartell besiegte Österreich mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Die DEB-Auswahl erwischte einen Blitzstart und brachte den Puck bereits nach 27 Sekunden durch Katharina Häckelsmiller im österreichischen Tor unter. Bereits drei Minuten später besorgte Maya Stöber die komfortable Zwei-Tore-Führung. Erneut Katharina Häckelsmiller (24.) und Leonie Böttcher bauten die Führung im Mittelabschnitt weiter aus. Auch im Schlussdrittel blieb sich die Mannschaft von Nachwuchs-Bundestrainer Daniel Bartell ihrer Linie treu – zwei weitere Treffer durch Ronja Prassek (46.) und Anna Rose (53.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe, welches zugleich den Endstand darstellte.