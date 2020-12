10.0 Quote für das DEB-Team

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat sich durch den 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei eine Chance aufs Viertelfinale gewahrt. Jetzt geht es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr gegen die Schweiz.

Nach einer großen Willensleistung hat die deutsche U20-Nationalmannschaft ihr drittes WM-Gruppenspiel gegen die Slowakei gewonnen und den ersten Sieg beim WM-Turnier in Kanada gefeiert. Das weiterhin stark dezimierte Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich im Rogers Place in Edmonton mit 4:3 nach Verlängerung durch. Verteidiger Mario Zimmermann (65.) glückte der entscheidende Treffer, die weiteren Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes erzielten in einer ereignisreichen Begegnung Kapitän Tim Stützle (6., 29.) und Florian Elias (40.).

