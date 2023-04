Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes von zwei WM-Vorbereitungsspielen gegen Österreich vor 2666 Zuschauern in Deggendorf mit 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Somit gelingt dem DEB-Team der erste Sieg unter der Führung des neuen Bundestrainers Harold Kreis. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Dominik Bokk (2.) und Parker Tuomie (6.). Das nächste Länderspiel gegen Österreich findet am Samstag in Landshut statt. Spielbeginn ist um 17 Uhr.



Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben einen guten Start erwischt. Österreich hat gleich eine Strafzeit genommen und wir haben unser Powerplay verwertet. Das hat unsere Nerven etwas beruhigt, weil wir wussten, dass wir nach den vergangenen beiden Spielen heute unbedingt besser spielen wollten. Das erste Drittel war dann auch wirklich ein gutes Drittel für uns, danach war es vom Spielanteil und vom Kämpferischen her ausgeglichener. Am Ende sind wir sehr glücklich mit dem Spiel und auch mit dem entsprechenden Ergebnis.“

Verteidiger Moritz Müller: „Es war alles in allem ein gutes Spiel von uns. Der gute Start mit zwei schnellen Toren hat es uns leicht gemacht ins Spiel zu kommen. Natürlich sind jetzt nochmal neue Jungs dazugekommen, deswegen sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase. Zum Großteil haben wir heute eine gute Arbeit gemacht. Hier und da können wir die Spielzüge noch ein bisschen gradliniger und sauberer zu Ende spielen.“

Stürmer Parker Tuomie: „Es war heute ein sehr schönes Gefühl für die Nationalmannschaft zu treffen. Aber auch Maximilian Franzreb hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Generell haben wir auch heute gegen Österreich sehr gut verteidigt. Wir konnten auch offensiv mehr Akzente setzen, aber vor allem in der Defensive haben wir einen großen Sprung gemacht. Wir wollen natürlich nochmal ein weiteres gutes Spiel am Samstag gegen Österreich machen, aber vor allem auf unsere Defensive achten, weil dann wissen wir, dass wir auch offensiv kreieren können.“