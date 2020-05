Lesedauer: ca. 1 Minute

Das Schweizer Unternehmen Infront, das zur Wanda Sport Group, dem exklusivem Medien- und Marketingpartner der International Icehockey Federation gehört veranstaltet in Kooperation mit dem deutschen Unternehmen eSport Studio die „IIHF Esports Fan Championship“.

Die Fans der 16 qualifizierten Teams haben so die Möglichkeit, ihr Land auf der Konsole zu vertreten. Durchgeführt wird das Ganze auf der virtuellen IIHF Esports Plattform, die eigens dafür ins Leben gerufen wird.

Für die Teilnahme benötigen Interessierte das Videospiel „EA Sports NHL 20“ sowie eine Xbox one oder Playstation 4.

Das erste Bully wird bei einem Qualifikationsturnier vom 15. bis zum 22. Mai gespielt, dort wird der nationale Champion ermittelt. Darauffolgend wird am 29. Mai mit Playoff-Phasen weitergezockt, bevor am 5. Mai der neue Weltmeister gekürt wird.

Dem nationalen Meister ebenso wie den Playoff-Finalisten winken Sachpreise, Preisgeld oder nicht zu kaufende VIP-Erlebnisse.

Die Playoffs, in denen sich dann unter anderem die Charaktere von Leon Draisaitl oder Sidney Crosby „batteln“, werden live auf dem Twich-Kanal der IIHF übertragen. Das Ganze soll aber auch auf den anderen Social-Media-Kanälen des IIHF zu verfolgen sein.

IIHF-Präsident René Fasel: „Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Infront sehr. Dank seiner wachsenden Erfahrung im Bereich Esports können wir Eishockey den Fans auf eine neue und spannende Weise präsentieren. Wir freuen uns sehr darauf, miterleben zu können, wie die Fans ihre eigene Sportgeschichte schreiben und bei dem virtuellen Turnier ihr Heimatland vertreten werden.“

André Fläckel, Head of Gaming & Esports bei Infront, erklärt: „Die IIHF Esports Fan Championship ist ein perfektes Beispiel, wie sich in der aktuellen Situation das Potenzial von Esports ausschöpfen lässt und ein Produkt angeboten wird, das die Leidenschaft der Fans wecken kann. Infront ist sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit der IIHF und dem eSport Studio. In kürzester Zeit haben wir ein vielversprechendes Projekt auf die Beine gestellt.“