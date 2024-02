Lesedauer: ca. 2 Minuten

Er wird während der diesjährigen Weltmeisterschaft in die Hall of Fame der IIHF aufgenommen und in drei Tagen werden die Pittsburgh Penguins seine Rückennummer 68 unter das Hallendach hängen.

Es ist wohl eine der außergewöhnlichsten Karrieren im Welt-Eishockey: Sie begann 1989 in der damaligen Tschechoslowakei und führte über neun Stationen in Nordamerika - mit dem Gewinn von zwei Stanley Cups und zahllosen individuellen Auszeichnungen - und ein Gastspiel in Omsk wieder zurück zu den Ursprüngen nach Kladno.

Eine Legende ist Jaromir Jagr, der heute seinen 52. Geburtstag feiert, schon lange. Nun erhält er auch die höchsten Auszeichnungen, die ein einzelner Sportler im Welteishockey erreichen kann. Am kommenden Sonntag werden die Pittsburgh Penguins, mit denen er Anfang der 1990er Jahre zwei Stanley Cups gewann und mit Mario Lemieux eines der wahrscheinlich gefährlichsten Duos der Liga-Historie bildete, vor ihrem Heimspiel gegen die Los Angeles Kings in einer feierlichen Zeremonie seine Rückennummer 68 unter das Hallendach hängen und fortan nicht mehr vergeben.

Er ist damit nach eben jenem Mario Lemieux und Michel Briére, dessen Rückennummer 21 nach einem tödlichen Autounfall im April 1971 "inoffiziell retired" wurde, der dritte Spieler der Franchise, dem diese Ehre zuteil wird. Zudem wird er im Rahmen der diesjährigen Eishockey-WM in Prag und Ostrau in die Hall of Fame der IIHF aufgenommen. Mit ihm treten unter anderem Ryan Smyth, Igor Liba und Jaroslav Pouzar in die Ruhmeshalle des Eishockey-Weltverbands ein. Jaromir Jagr ist damit einer der ganz wenigen, dem diese beiden Auszeichnungen als noch aktiver Spieler zuteil werden. Nicht zu verwechseln ist die IIHF Hall of Fame mit der "Hockey Hall of Fame". In diese kann Jagr frühestens drei Jahre nach seinem Karriereende aufgenommen werden.

Für Jaromir Jagr ist dies nun der zweite Versuch - im Vorjahr sagte er seine Teilnahme an der Zeremonie ab, weil er kurzfristig als Spieler seines Clubs Rytiri Kladno aushelfen musste. Auch in dieser Saison hat Jaromir Jagr weitere Einsätze in seinem Team absolviert und sammelte in 15 Partien vier Assist. Seine letzten Spiele liegen aber schon einige Wochen zurück. Im Moment stehen seine "Ritter" abgeschlagen auf dem letzten Platz der Extraliga - mit zwölf Punkten Rückstand auf den Vorletzten aus Mladá Boleslav.

Jagr hatte im letzten Jahr zwar mit einem NHL-Comeback kokettiert, als er sich via Social Media zur Trading Deadline der NHL zu Wort meldete - die Chancen dafür dürften aber sehr gering sein. Doch wenn es jemand schafft, mit nunmehr 52 Jahren in die NHL zurückzukehren, dann die ewige Nummer 68.

In diesem Sinne: Všechno nejlepší k narozeninám, Jaromíre!