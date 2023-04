Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gewinnt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada ihr letztes Gruppenspiel mit 2:1 gegen Ungarn. Torschützinnen für die DEB-Auswahl waren Ronja Hark (11.) und Nicola Eisenschmid (20.).

Somit sichert sich das Team um Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler Platz zwei in der Gruppe B und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale. Hier wartet die Mannschaft aus den USA auf die deutsche Auswahl. Die Vizeweltmeisterinnen belegten in ihrer Vorrunden-Gruppe A ebenfalls den zweiten Rang. Die Viertelfinalpartie gegen die Amerikanerinnen bestreitet das deutsche Team am Donnerstag, 13. April. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr deutscher Zeit.



Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler: „Wir hatten ein richtig gutes erstes Drittel. Beim frühen Gegentreffer der Ungarinnen im zweiten Drittel, haben wir ein bisschen den Faden verloren. Aber wir haben dann für uns letztlich doch einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen. Alles in allem hat mein Team eine wirklich gute Vorrunde gespielt und jetzt freuen wir uns aufs Viertelfinale. Wir erwarten ein sehr schweres Spiel, aber wir sind bereit dafür und werden uns wieder eine entsprechende Taktik zurechtlegen.“

Stürmerin Nicola Eisenschmid: „Ich denke, dass wir einfach weitermachen wie bisher. Dass wir viel Druck auf die Gegnerinnen ausüben und dass wir einen guten Forecheck fahren. Unsere Reihe hat einen guten Job gemacht sowie die anderen Reihen auch. Da machen wir einfach weiter, bringen die Schüsse aufs Tor und dann funktioniert das schon.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Vor allem im ersten Drittel hat die deutsche