Lesedauer: ca. 1 Minute

Dominik Bokk durchlief die Jugendmannschaften des Kölner EC, ehe 2017 seine Chance in Schweden versuchte. Nur ein Jahr später wurde er in der ersten Runde an Stelle 25 von den St. Louis Blues gedraftet. Mittlerweile schnürt er für Djurgarden IF wieder in Schweden seine Schlittschuhe. Am Sonntag, den 29.11.2020 ist der gebürtige Schweinfurter bei uns im Instagram-Livestream zu Gast.

Es war eine der Schlagzeilen auf dem Transfermarkt der DEL, als es hieß, dass Bokk für die Krefeld Pinguine das erste mal in der DEL auflaufen wird. Daraus wurde bekanntlich nichts und der Youngster suchte wieder seinen Weg nach Schweden, wo er schon die drei Jahre zuvor aktiv war. In unserem Live-Interview wollen wir mit dem Stürmer über seine Entwicklung in Schweden sprechen, sowie über sein persönlich größtes Ziel: Die NHL. Natürlich wollen wir wissen, ob er schon in dieser verspätet startenden Saison eine Chance auf die Camps bei seinen Carolina Hurricanes hat. Ebenso sprechen wir mit dem 20-Jährigen über seine Beweggründe die Saison nicht in Krefeld, sondern in Schweden zu starten.

Los geht’s am Sonntag, den 29.11.2020 um 13:00 Uhr auf unserem Instagram-Account.

Alle bisherigen Live-Interviews, unter anderem mit Moritz Seider, Tim Stützle oder U20-Nationaltrainer Tobias Abstreiter sind kostenlos auf Spotify verfügbar.