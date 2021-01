Lesedauer: ca. 1 Minute

Der schwedische Top-Club Djurgårdens IF hat die Leihe von Dominik Bokk beendet. Der 20-Jährige Angreifer könnte jetzt zu den Carolina Hurricanes zurückkehren und das Trainingscamp für die Charlotte Checkers absolvieren.

Dominik Bokk wurde während der aktuellen Saison an Djurgårdens IF ausgeliehen, nachdem die DEL-Saison immer weiter verschoben wurde. Der junge Angreifer war ursprünglich an die Krefeld Pinguine ausgeliehen und sollte zum ersten Mal in der höchsten deutschen Spielklasse aufs Eis gehen. Daraus wurde bekanntlich nichts und der Youngster suchte wieder seinen Weg nach Schweden, wo er schon die drei Jahre zuvor aktiv war.

Sportdirektor Joakim Eriksson: "Dominik Bokk kam während der Saison zu uns und sollte unserem Angriff weitere Tiefe geben. In Kürze werden mit Alexander Holtz und William Eklund wieder zwei weitere Angreifer gesund und dann haben wir 16 einsatzbereite Stürmer im Kader. Auch da die Konkurrenz auf dem rechten Flügel nicht einfacher wird, haben wir uns mit Dominik Bokk und den Hurricanes auseinander gesetzt und die Leihe beendet. Wir konnten Dominik einfach nicht viel Spielzeit zusichern und diese benötigt er um möglichst erfolgreich zu spielen. Dominikk Bokk ist ein talentierter Hockeyspieler, leider hat er in unserem Umfeld nicht ganz das Zeigen können, was er kann. Trotzdem danken wir ihm für die drei Monate in Djurgården und wünschen ihm viel Erfolg in der Zukunft."

Der gebürtige Schweinfurter äußerte bereits in unserem Instagram Live, dass er seine Zukunft in Nordamerika sieht: „Ich wollte vergangene Saison schon nach Amerika gehen, doch sie wollen, dass wir Prospects momentan spielen und im Rhythmus sind. Nach Ablauf der SHL-Saison werde ich in die NHL gehen.“

Dominik Bokk durchlief die Jugendmannschaften des Kölner EC, ehe 2017 seine Chance in Schweden versuchte. Nur ein Jahr später wurde er in der ersten Runde an Stelle 25 von den St. Louis Blues gedraftet. Im Sommer 2019 transferierten die St. Louis Blues Bokk zu den Carolina Hurricanes.